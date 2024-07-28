«Это будет концом для Путина» 28.07.2024, 8:57

Британский полковник озвучил реальный сценарий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план по возвращению Крыма. Однако по понятным причинам военачальник не может рассказать, как это будет происходить.

Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в разговоре с «24 Каналом» сказал, что разделяет мнение украинского генерал-лейтенанта. По его словам, Украина действительно может деоккупировать полуостров, и это станет концом для Путина.

Что необходимо для освобождения Крыма

Военно-морские силы уничтожили Черноморский флот, который защищал Крым. Украина получает все больший контроль над воздухом с учетом новых систем противовоздушной обороны и прибытием самолетов F-16 в ближайшее время.

Если Украине удастся контролировать воздух над Крымом, это позволит наземным силам, танкам, бронетранспортерам иметь свободу маневра для освобождения оккупированного полуострова.

«Я считаю, что Крым однозначно в зоне досягаемости Украины в ближайшие несколько месяцев. Обсуждение этого является полезным, ведь Путин знает, что, если он потеряет Крым, это будет концом для него», – предположил британский полковник в отставке.

Тогда, по его мнению, мирного урегулирования можно будет достичь раньше. Поэтому Крым совершенно точно есть в поле зрения генералов в Киеве и есть вполне реальная возможность его вернуть.

Какой может быть деоккупация полуострова

Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что освобождение Крыма, вероятно, будет происходить комбинированно: наземные и морские операции, повышение давления на россиян и дальнобойные удары.

«Украине, видимо, хотелось бы вернуть Крым с наименьшими потерями, но это будет большим вызовом», – сказал британский полковник в отставке.

Теперь, когда Украина контролирует Черное море и получает больше контроля в воздухе, это становится вполне возможным. Военный уверен, что наше государство хочет вернуть Крым с наименьшим ущербом для своих войск и самого полуострова.

«Это реально. И так я не мог сказать еще 6 – 12 месяцев назад», – подчеркнул эксперт.

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