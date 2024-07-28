Сын чеченского миллиардера избил полковника МВД, который отвечал за безопасность всего центра Москвы 28.07.2024, 9:05

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Драка произошла возле Лужников.

Следственный комитет РФ разместил видео драки 23-летнего Тимура Бажаева возле Лужников, который избил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, полковника Александра Махонина. Он отвечал за всю общественную безопасность Центрального округа столицы.Он много лет лично руководит разгоном протестных акций.

По версии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку.

В комплексе готовилось массовое мероприятие (более 70 000 зрителей), режим безопасности был усилен. Махонин не пропустил Бажаева и предложил пройти через обычный вход с досмотром.

В ответ - Бажаев-младший перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу и был задержан. По данным Mash, против сына миллиардера заведено уголовное дело.

Муса Бажаев — президент и совладелец концерна «Группа Альянс».

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