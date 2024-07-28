Белорусских выпускников будут отправлять по распределению в Россию? 7 28.07.2024, 9:12

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Чиновники рассматривают проект.

Комиссия «парламентского собрания» «союза Беларуси и России» по труду, социальной политике и здравоохранению рассматривает возможность распределения выпускников ссузов и вузов на предприятия, работающие в приоритетных отраслях экономики «союзного государства». Об этом сообщает проект «Евразия. Эксперт».

Между тем, сообщения о том, чтобы сблизить законодательство Беларуси и России по вопросам распределения появились больше недели назад, после совещания комиссии в Могилеве.

— Для социальной защиты выпускников и удовлетворения потребностей отраслей экономики «союзного государства» «депутаты» предложили профильным министерствам подготовить предложения по сближению законодательства Беларуси и России по вопросам распределения учащихся средних и высших учебных заведений после окончания обучения на предприятия приоритетных отраслей экономики двух стран, — заявляла тогда пресс-служба «союзного государства».

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