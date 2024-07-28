Путину поставили ультиматум 9 28.07.2024, 9:19

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Фото: Getty Images

Американский политик раскрыл возможный план Трампа по Украине.

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп может выдвинуть российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум насчет войны против Украины.

Экс-глава США может предложить главе РФ покинуть захваченные территории Украины за конкретный небольшой промежуток времени, а в случае отказа предпримет меры, рассказал американский политик и руководитель окружного отделения республиканской партии по 45-му округу ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

«План у Трампа, вот из имеющейся у нас информации из источников, следующий: он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий, он ему даст время, короткое время», - сказал собеседник.

По его словам, в противном случае республиканец «просто скажет, что он будет вынужден дать… суперсовременные виды вооружений, которые никто никогда за рубежом не получал, а вот Украина получит в неограниченном количестве с тем, чтобы могла просто силой вышвырнуть этих варваров за границы 91 года». «Вот такой будет план Трампа», - подчеркнул политик.

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