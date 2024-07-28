Белорусский пловец Илья Шиманович не вышел в олимпийский финал 2 28.07.2024, 9:40

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Илья Шиманович

Спортсмен дважды выходил на старт.

На дистанции 100 метров брассом лидер мужской сборной Беларуси Илья Шиманович не попал в финальную восьмерку, которая будет бороться за медали, сообщает olympics.com.

27 июля Шиманович дважды выходил на старт. На предварительной стадии соревнований Илья финишировал с общим третьим результатом (59,25 секунды) и легко отобрался в полуфинал.

Вечером уже предстояло более сложное испытание. В финал проходила восьмерка сильнейших из 16 атлетов. Утренних секунд хватило бы Шимановичу для попадания в решающий раунд. После 50 метров спортсмен был вторым в своем заплыве, но на вторую половину дистанции сил не хватило. Илья в итоге оказался 10-м со временем 59,45 сек.

«Время для выхода в финал было не столь высоким, можно было быстрее. В чем причина — будем разбираться. Сейчас по горячим следам все так и не скажешь. Заключительные 50 метров у меня не самые быстрые, хотя начало было хорошим, и мог выходить в финал», — сказал спортсмен.

На прошлой Олимпиаде белорус, которому 2 августа исполнится 30 лет, был на этой дистанции восьмым — 59,36 сек. Отметим, что почти все медальные успехи Шимановича в карьере связаны с плаванием на короткой воде.

На Играх в Париже спортсмены из нашей страны выступают в нейтральном статусе.

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