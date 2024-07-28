Беларусы стали есть меньше мяса и рыбы 4 28.07.2024, 9:54

Появились новые данные по «продуктовой» статистике.

Белорусы стали есть меньше мяса и рыбы, но больше морепродуктов, фруктов и овощей. Такие данные опубликовал Белстат за первое полугодие 2024 года, пишет Федерация профсоюзов Беларуси.

С января по июнь беларусы купили на 6,1% меньше свинины, чем за аналогичный период 2023 года. Говядину стали покупать на 11,1% меньше, а домашнюю птицу — на 0,7%. Рыбу тоже берут реже: показатель опустился на 0,6%. А вот морепродукты стали есть чаще на 34%. Правда, не все. Например, рыбные консервы и пресервы, икру и икорные изделия ели на 15,5% меньше.

Круп и макарон в первом полугодии тоже покупали меньше: на 4 и 6,2% соответственно. Овсяную крупу и овсяные хлопья брали на 9,3% реже, гречку — на 5,7%, рис — на 4,6%.

Иначе выглядит ситуация с овощами. На 9,6% выросли продажи картофеля, на 14,5% — огурцов и на 2,3% — томатов.

На 6,6% больше стали покупать морковь, репчатый лук — на 10,8%. А еще беларусы стали чаще есть яблоки: их продажи увеличились на 26%.

В первой половине текущего года выросли продажи молочной продукции. Сыры стали есть больше на 3,4%, яйца — на 3,3%, а сливочное масло на 0,5%.

Меньше сладкого беларусы есть не стали: продажи кондитерских изделий выросли на 1,9%, в том числе шоколада и какао содержащих продуктов — на 7,1%.

Увеличился и спрос на напитки: питьевой и минеральной воды в бутылках продали на 15% больше, фруктовых и овощных соков — на 8,5%.

Что касается алкоголя, то в первом полугодии продажи водки снизились на 2,7%, виноградных вин — на 4,9%, плодовых вин — на 5,3%. В то же время игристых вин и шампанского продали на 5,6% больше, коньяка, бренди и подобных напитков — на 7,2%, слабоалкогольных напитков — на 10,6%, ликеров, ликеро-водочных изделий и прочих алкогольных напитков — на 4,4%.

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