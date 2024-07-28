ГУР мощно атаковало авиабазы в РФ 28.07.2024, 10:02

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Аналитики раскрыли впечатляющие последствия.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ночь на 27 июля украинские войска нанесли успешные удары с беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и российским военным аэродромам в Саратовской, Рязанской и Мурманской областях.

Источники в украинских спецслужбах сообщили украинским СМИ, что удар нанесло Главное управление военной разведки (ГУР) Украины, говорится в отчете ISW.

Источники «Суспільного» сообщили, что на аэродроме «Дягилево» российские войска базируют неустановленное количество самолетов Ту-95, Ту-22, Ту-134 и Ил-78 (заправщик), а на Оленья беспилотники ГУР повредили стратегический бомбардировщик ТУ-22М3.

Российские официальные лица, включая Министерство обороны (МО), утверждали, что российская ПВО уничтожила неустановленное количество беспилотников над Саратовской и Рязанской областями, хотя российские источники опубликовали кадры украинских беспилотников, работающих над городом Рязань.

Дополнительные источники сообщили «Суспільному», что 21 июля диверсионной деятельностью ГУР были повреждены вертолет Ми-28 и Ка-226 на авиастроительном предприятии в Московской области, а 24 июля уничтожен еще один вертолет Ми-8 на аэродроме Кряж в Самарской области.

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