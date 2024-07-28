«Пью кофе 3 в 1, если вижу икру на скидке — беру» 1 28.07.2024, 10:09

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Белоруска рассказала о бюджете «ленивого человека».

Сайт onliner.by опубликовал историю белоруски Ксении, которая любит мясо, пьет много дешевого кофе, не жалеет денег на кота и подсчитывает, сколько все это стоит:

— Меня зовут Сеня, официально — Ксения, и недавно мне как раз пришлось прикинуть, сколько денег нужно для полного счастья. Оказалось, очень много, поэтому пришлось считать, сколько нужно для самого минимума — на пищу и всякие основные платежи. И снова оказалось, что очень много!

Давайте посмотрим, на что у меня уходит больше всего денег.

Кофе и сигареты — это уже почти 300 рублей, как одна копеечка. Почему так дорого? Потому что кофе я пью дешевый (такой вот парадокс), 3-в-1, но по 4—5 кружек в день.

Если вы хотите сказать, что он вредный, переполненный сахаром, канцерогенами, вкусными химикатами, от которых портятся зубы и растет пятая точка, так я с вами полностью согласна. Но это бы не был бюджет ленивого человека, если бы дела не обстояли так: с утра я в состоянии с третьего раза попасть по кнопке чайника, насыпать порошок и безрадостно сербать свой скверный кофе, а не возиться с турками, сливками и прочими кофейниками.

Когда-нибудь я куплю кофеварку, и жизнь станет более полезной и простой. Но что мы говорим богу кофеварок? Не сегодня.

Кошка у меня одна (иногда две, когда на побывку приезжает кот-подлец подруги), а кушает как 18. И гадит примерно столько же. Но как я могу отказать этой булочке, этой пухлой принцессе хоть в чем-нибудь? Особенно в порции «Пурины» и силикагеле.

Далее бóльшую часть бюджета занимает всяческая фауна: мы покупаем рыбов, мясов, курицов, фарш. Пищу уже рассчитываем на двоих человек, поскольку живем вдвоем с батей.

Я с детства мясоед, и нет лучше лакомства, чем поджарочка, да с лучком, да с жареной картошечкой. Сорок рублей в неделю чисто на мясо (обычно это безыскусная свинья в разных формах) — это очень примерная цифра: что-то покупается в морозилку (голоса предков требуют иметь в запасе кусок мяса), что-то растягивается на 2—3 дня.

А вот рыба представлена не в качестве сырья для блюд. Почему я редко ее жарю? Потому что правильно — мне лень! Так что я покупаю или форельку на бутерброды, или консервы (тунец или скумбрию) на суп-салат. Поскольку я все еще ленивый человек, то делаю салат из консервированной фасоли и тунца. А если совсем уж беснуешься от избытка энергии, можно добавить пару яиц вкрутую. Поперчить и капнуть майонеза.

Если есть икра по скидке, беру икру и ем ее безо всякого даже праздника, потому что жить надо здесь и сейчас. Если не Масленица.

Вот когда Масленица, то я уж готовлю с размахом, эпично. А потом бегаю за гостями и сую им блины, потому что «Почему вы ничего не кушаете?»

Рубрика «Кулинария» — это про всякие пельмени, про курочку-гриль иногда, изредка салаты. К сожалению, с возрастом убедилась, что как бы ни было удобно покупать все готовое, а моя пища все равно вкуснее. Пока я не заработала на абонемент в мишленовский ресторан, буду батрачить на кухне.

По остальным позициям, думаю, все более-менее понятно. Сыра уходит порция в неделю, яиц тоже на неделю хватает, круп-макарошек — где-то на месяц (если брать по пачке).

Хлебушек самый простой, «Водар» или «Заводской», иногда для капризу чиабатта (на которую вкусно намазывать того же тунца). Овощной набор добротно-советский: свекла, морковь, картоха (белорус без картохи как птица без неба), огурцы-помидоры. Фрукты зимой тоже незамысловаты — апельсины-бананы. Но вот как пойдет первая клубника, так мы уже закупаемся по полной: клубника, черешня, персики, абрикосы, дыни. Раньше очень любила арбузы, а как прошла волна отравлений с летальным исходом, так что-то к ним охладела. Вы можете справедливо заметить, что для человека, который тратит на сигареты 170 рублей в месяц, я слишком забочусь о своем здоровье. А я скромно потуплюсь и скажу, что да, такая я.

Не совсем понятна (даже для меня) позиция «Вкусняшки». В это понятие входит разное баловство, как то: шаурма, иногда бургеры, какие-то закуски для гостей. Если у вас есть возможность, рекомендую держать дома запас из орешков, оливок, грибов или шпрот. Вот пришли к вам эти голодные негодяи, а вы орешков в красивую мисочку, оливок в вазочку, с грибами или шпротами яйца сделали — и кто скажет, что у вас не шикарный стол?

Кстати, о гостях. Вы могли заметить, что у меня нет расходов на алкоголь. Я его не употребляю, а гости приносят с собой, если есть желание. Но хочу вас предупредить: те, кто говорит, что после отказа от алкоголя у вас сразу появится столько денег, что аж из карманов вываливаться будут, бессовестно врут. Алкоголя нет, и денег тоже нет — вот такая дискотека нашей жизни. Сладостей, кстати, тоже нет, но тут мне повезло: я просто не люблю сладкое и поэтому не покупаю.

В общем, не то чтобы этот бюджет нельзя было оптимизировать. И я даже выслушаю мнения по этому поводу, хотя спрашивать советов в интернете — все равно что призывать торнадо на свою голову, чтобы проснуться с Тотошкой уже не в Канзасе.

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