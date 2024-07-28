В Литве вводится пошлина за прием иностранцев на работу
- 28.07.2024, 10:23
Новшество коснется и белорусов.
С 1 августа работодатели, которые хотят принять на работу иностранцев, будут платить пошлину за посреднические письма о выдаче или замене вида на жительство или национальной визы, сообщает Департамент миграции Литвы.
Заплатить придется и за просьбу о разрешении сменить работодателя. Размер пошлины составит 50 евро за каждую заполненную форму.
От платы освободят иностранцев, которые приезжают в Литву для работы преподавателями или исследователями, а также на учебу по утвержденным в Литве программам. Помимо этого, от уплаты пошлины освобождены профессиональные спортсмены, деятели культуры, журналисты, волонтеры и люди, которые занимаются религиозной деятельностью.