«В одну точку забежали более 100 человек» 28.07.2024, 10:30

В ВСУ признали потерю Волчьего и Прогресса на Донбассе.

На Покровском направлении сейчас сложилась самая сложная ситуация на фронте. Российские оккупанты захватили 2 села — Волчье и Прогресс. Это подтвердил LIGA.net командир батальона 47 ОМБр «Магура» Александр Ширшин (позывной «Гений»).

По его словам, интенсивность боев на этом участке фронта чрезвычайно высока.

«По состоянию на сейчас Прогресс — не наше. Волчье — не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, — не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимание принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению, это — война», — отметил он.

Александр Ширшин говорит, что для штурмов россияне используют огромное количество пехоты.

«Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Плюс подтягивались резервы. Бежали по полю вразброс. Другой пример — в одну точку забежали более 100 человек. Они бегут не то, чтобы спланировано на какой-то конкретный участок, дом, позицию. Просто как муравьи рассыпаются в разные стороны», — рассказал он.

Он отметил, что трудно определить координацию действий таких «россыпных штурмов». В то же время, по его словам, россияне штурмуют, несмотря на потери.

«У них кого-то задвохсотили, кого-то затрьохсотили, а они продолжают, не останавливаясь, не оказывая помощь. Даже если, например, из них остается кто-то один — этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, прячется, но все равно лезет вперед. Нет такого, что пара прилетов — и он остановился и пошел назад. Нет, он пихается дальше», — говорит Ширшин.

По его словам, на Покровском направлении россияне также практически не применяют технику, а действуют преимущественно пехотой.

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