В России начался масштабный конфликт пропагандистов 4 28.07.2024, 10:58

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«Военкоры» и «z-блогеры» против Скабеевой и Соловьева.

В России наблюдается конфликт среди тех, кто поддерживает войну РФ против Украины — «военкоры», «z-блогеры», которые ближе к фронту и знают реалии, возмущены происходящим и вступают в полемику с теми, кто ближе к власти и пропаганде на государственных телеканалах. Об этом сегодня, 27 июля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал российский журналист, социолог и публицист Игорь Яковенко.

«Происходит конфликт между теми, кто вещает на федеральных каналах и кто довольно далеко от линии фронта, с такими же сторонниками ксенофобии и российского фашизма, которые находятся поближе к фронту. Это конфликт между депутатами Государственной Думы и российскими «военкорами». Они на одной стороне, но есть линия партии, которая представлена телевизором и думцами, а есть сторонники того, что называется окопной правдой», — рассказал он.

В российское информационное пространство все чаще попадает информация о потерях и неудачах армии РФ на фронте в Украине, о преступных приказах военного руководства РФ, что не нравится Кремлю и не соответствует официальной линии партии.

«Разочарование прорывается постоянно из уст «военкоров» и «z-блогеров». Они возмущены тем, что происходит на фронте. Потери только возрастают. Пренебрежение к жизням людей вызывает возмущение, раздражение тех, кто на фронте, и тех людей, которые выражают их интересы. Можно привести огромное количество примеров, когда «военкоры» выступают с критикой власти, высказывают возмущение. Есть люди, которые на стороне российского фашистского рейха, но говорят о том, что Путина надо под суд отдать», — сказал Яковенко.

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