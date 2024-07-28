Белорус свозил будущую невесту и тещу на море и попал под «уголовку» 10 28.07.2024, 11:06

9,242

Такого поворота событий, похоже, никто не ожидал.

Жительница Пружанского района отдала на хранение дочке 12 тысяч долларов и три тысячи евро, пишет приближенный к силовикам телеграм-канал.

Дочка пришла к своему 36-летнему жениху и спросила, как лучше хранить деньги. Тот заявил, что в сейфе, и предложил свой. Так и сделали. Но того, что было дальше, похоже, никто не ожидал.

После того как деньги оказались в сейфе, мужчина решил ими воспользоваться. Он понемногу брал оттуда, менял на белорусские рубли и приносил как зарплату. Невесте и будущей свекрови говорил, что устроился на работу и стал хорошо зарабатывать. На эти же средства мужчина свозил невесту и ее мать на море.

Через какое-то время мама девушки попросила вернуть деньги. Тогда житель Пружанского района заявил, что потерял ключ от сейфа и чтобы вскрыть, его нужно везти в Минск. Полгода он говорил, что сейф в ремонте. В итоге, когда его вскрыли, там оказались сувенирные деньги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК (Кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com