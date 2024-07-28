Рынок труда в Беларуси поразила хроническая «болезнь» 5 28.07.2024, 11:27

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Лукашисты не могут справиться с ней годами.

В Беларуси сохраняется разрыв в росте реальных заработков, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, и производительности труда. Первый показатель в целом по стране в январе-мае увеличился на 13,3%, а второй — на 6,2%, сообщает Белстат. Такой дисбаланс говорит о перекосах в экономике и грозит проблемами. Об этом ранее говорили в том числе чиновники, сообщает zerkalo.io.

Лучше всего ситуация с производительностью труда в Гродненской области (рост на 9,6% в январе-мае к такому же периоду 2023-го). При этом реальная зарплата здесь выросла на 13,4%.

Следом по производительности труда идет Могилевская область (+7,7%), затем — Минская — 7,1%. Хуже всего ситуация по этому показателю в Гомельской области и Минске — рост на 3,9% и 5,8% соответственно.

Аутсайдер по росту реальной зарплаты — Витебская область (+12,6%), а лидер — Могилевская (+14,7%).

Как об этой проблеме говорят годами, но она по-прежнему актуальна

Чиновники годами борются с этой проблемой, но решить ее не удается. К примеру, в 2017 году власти заявляли, что Беларусь по производительности труда отстает от ЕС почти в 4−5 раз. До этого, оценивая итоги пятилетки (2010−2015 годы), чиновники отмечали, что не были решены «структурные проблемы, сдерживающие устойчивое и сбалансированное развитие», среди них — низкая производительность труда и высокие издержки производства, которые обусловлены слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг.

В следующей пятилетке — 2016−2020 годы — чиновникам также не удалось решить проблему с повышением производительности труда. В 2020 году она упала на 0,5% к 2019-му. При этом реальная зарплата за этот период выросла на 8,2%.

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