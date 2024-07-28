Крым изолирован 2 Александр Коваленко, «Обозреватель»

28.07.2024, 11:35

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Освобождение Крыма уже идет полным ходом.

Ответ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос The Guardian относительно временно оккупированного полуострова Крым с одной стороны отрезвил адептов культа «все пропало», а с другой – заставил еще больше волноваться российских оккупантов. Крым будет возвращен в состав Украины. Но как это возможно? Да это уже происходит, если вы не заметили.

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда меня спрашивали, возможно ли дипломатическим путем вернуть оккупированные территории я отвечал, что такой шанс – минимальный, но он есть. При этом первыми вернется Луганская, затем Донецкая область, а вот возвращение Крыма может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мнения своего не изменил.

Крым действительно является самым уязвимым звеном среди всех временно оккупированных территорий Украины – особенно в сравнении с Донецкой и Луганской областями, имеющими сотни километров общей границы с Россией и весьма разветвленную логистику. Это позволяет российским оккупантам поддерживать высокий уровень материально-технического обеспечения войск при любом развитии событий.

Полуостров, даже на первый взгляд прикрываемый временно оккупированной левобережной Херсонской и Запорожской областями, остается крайне уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем этот процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом.

Черноморский флот стал флотилией

В 2023 году российские оккупанты начали процесс вывода Черноморской флотилии с полуострова Крым в Новороссийск (РФ), а некоторые корабли и вовсе были отправлены в Каспийское море. Это стало следствием планомерного и методичного выбивания российской флотилии из Крыма.

В 2014 году оккупация полуострова была в том числе обусловлена и тем, что Россия намеревалась использовать его как базу для своего военного флота с последующим контролем Черного моря. Именно Черноморский флот, а ныне флотилия, должен был обеспечивать защиту Крыма с морских рубежей и именно эта компонента с 2022 года являлась главной опорой для оккупантов в вопросах обеспечения безопасности полуострова.

По состоянию на первую половину 2024 года опора Крыма позорно выдворена с полуострова с потерями, которые Черноморский флот не нес со времен Второй мировой войны.

По сути, можно считать, что это завершенный этап в процессе подготовки условий для освобождения Крыма.

Логистика

8 октября 2022 года была проведена первая результативная операция по повреждению Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с материковой Россией.

Этот мост был и остается до сих пор одной из основных логистических артерий, снабжающих полуостров как в вопросах гражданского, так и милитарного порядка.

Уничтожение Керченского моста критически подорвало бы возможности оккупантов в вопросах материально-технического обеспечения своей группировки не только на полуострове, но и на материковом юге, в частности – на левобережной Херсонщине.

В свою очередь разрушение логистики на севере Крыма, в районе Армянска и Чонгара, позволит если не изолировать, то значительно ограничить связь с материковым югом.

При выполнении этих условий Крым окажется в полуизолированном состоянии. Почему «полу»? Потому, что есть море и воздух. Но и тут не все так просто для оккупантов.

В ночь на 23 июля ВМС Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по железнодорожному парому «Славянин» в порту «Кавказ». «Славянин» – третий и последний железнодорожный паром, который был у России в этом регионе.

До этого Силы обороны Украины методично выбивали большие десантные корабли (БДК) Черноморской флотилии, которые также использовались для перевозки грузов военного назначения.

Пока точка в вопросах морской логистики окончательно еще не поставлена, но большая часть задач в этой категории уже решена.

Что же до воздушной компоненты, то использование военно-транспортной авиации российских оккупационных войск лишь частично, ограничено сможет решить вопрос с материально-техническим обеспечением полуострова – при нарушенной морской логистике и разрушении мостов. Но в настоящее время проблематика воздушного сообщения не решаема, хотя это временно. Появление в воздушном пространстве F-16 и будет являться решением и точкой в этом вопросе.

Таким образом этап перерезания логистики Крыма в процессе. Морская, сухопутная и воздушная компоненты поступательно нейтрализуются, изолируя полуостров от внешнего мира.

Воздушное пространство

В 2024 году интенсифицировался процесс уничтожения средств российской противовоздушной обороны в Крыму. За два с половиной месяца практически весь эшелон большого радиуса действия на полуострове утратил свою функциональность.

На территории полуострова больше нет полноценно функционирующих 12-го и 18-го зенитных ракетных полков (ЗРП), а также 3-го радиотехнического полка. По сути северное, западное, центральное и южное воздушное пространство полуострова Крым представляет собой проходной двор не только уже для баллистических ракет, а и для дозвуковых средств поражения, а также разного типа БПЛА.

Всего за два с половиной месяца была полностью обрушена вся эшелонированная ПВО в Крыму за исключением пока всего лишь одной локации – юго-восточной (в районе Керченского моста), куда были стянуты оставшиеся боеспособные средства.

В условиях уничтожения всей компоненты ПВО полуостров теряет свою защищенность с воздуха, а размещение на его территории авиакрыла представляется крайне рискованной затеей. Ведь по аэродромам (и не только, но прежде всего о них говорим) теперь может прилетать широчайший спектр средств поражения.

По итогу это в перспективе вынудит командование РОВ вывести из Крыма свою воздушную компоненту, чтобы не подвергать ее риску регулярного уничтожения. Точно так же, как была выведена и Черноморская флотилия.

И это в ближайшем будущем, после получения Украиной F-16, значительно упростит и обезопасит операции с применением данных истребителей по объектам на полуострове. Отсутствие на 80% территории Крыма ПВО и авиации повышает эффективность ударов по Крыму, делая их неотвратимыми.

Этап создания этих условий – в процессе, но это даже не середина пути, а фактический его завершающая фаза.

Выводы

На третий год полномасштабной войны мы с вами регулярно наблюдали за тем, как создавались условия для освобождения Крыма. Не просто удар по Керченскому мосту, который был и который еще будет. Не просто потопление Черноморского флота и вытеснение его из Крыма. Не просто нейтрализация крымской ПВО и сопутствующее ей вытеснение авиационной компоненты.

Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий, которые сейчас находятся на разных этапах реализации. Но суть неизбежна: российский оккупационный контингент в Крыму поступательно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение.

Александр Коваленко, «Обозреватель»

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