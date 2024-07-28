«Был в шоке: не мог поверить, что это в Беларуси» 1 28.07.2024, 11:42

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Белорусская семья объехала все 118 районов страны за четыре года.

На скретч-карте семьи Захаревич «открыты» все 118 районов. Последнюю галочку поставили в Добруше осенью прошлого года.

Сейчас путешествуют уже по второму кругу – стерли почти половину новенькой скретч-карты Беларуси. И останавливаться не собираются. Уверены, в стране еще есть что посмотреть и куда съездить в выходные.

Журналисты tochka.by поговорили с Александром и Анной и узнали, как они планируют путешествия по Беларуси и в какие места хотят возвращаться снова и снова.

Путешествовать по Беларуси – можно

Александр когда-то был уверен: путешествия – это только про заграницу. Как и некоторые белорусы, он долгое время считал, что в своей стране мало интересного. Пока однажды жена не показала ему снимок красивого костела в Гервятах Гродненской области.

Фото предоставлено героями материала

«Я не мог поверить, что это в Беларуси. Мы поехали, посмотрели – я был в шоке. Раньше ведь вообще не думал, что можно путешествовать по Беларуси», – вспоминает Александр.

Фото предоставлено героями материала

С этой поездки началось большое путешествие по своей стране, которое растянулось на четыре года. За это время – больше 130 выездов из Минска.

«Бывало, что в какие-то будние дни после работы можем вечером куда-то выехать по Минской области. Захотелось погулять по Несвижу – заехали по пути в Ганцевичский и Ляховичский районы. В выходные стараемся регулярно куда-то выезжать», – говорят супруги-путешественники.

Не просто галочка на карте

Путешествия планируют вместе. Первоначально ориентировались на стертые районы своей скретч-карты: выбирали, где еще не были, иногда захватывали несколько районов сразу. Потом изучали, что можно посмотреть, составляли маршруты.

«В некоторые районы возвращались дважды. Особенно понравилась Гродненская область – богатая на достопримечательности. Мы не просто ставим галочку на карте, мы старается изучить все самое основное», – рассказывает Александр.

Фото предоставлено героями материала

Семья выстраивает свои маршруты так, чтобы посмотреть как можно больше памятников архитектуры: старинные усадьбы, дворцы, замки. И отреставрированные, и те, которые почти разрушены. Иногда, конечно, охватывают и природные красоты – понравились болото в Ельне, «белорусские Мальдивы».

"Руины мы тоже любим – хочется успеть посмотреть еще хоть что-то, что пока не разрушилось под влиянием времени без реконструкции», – говорят Саша и Аня.

В блоге – разделение обязанностей. Все посты делает жена. Фотографии – тоже Анна. Раньше атмосферные фото Александр снимал с коптера – пришлось с ним распрощаться из-за новшеств в законах. Но кадры от этого хуже не стали. Теперь Саша ведет сторис в Instagram с мест посещения.

Что понравилось

«Зацепили» супругов больше всего поездки по Гродненской области – там сохранилось много красивых памятников. Именно этот регион чаще всего посещают Аня и Саша.

Фото предоставлено героями материала

Что больше всего запомнилось? Усадьба французских дворян де Вирион в деревни Лишки. Построенная в 1883 году, она постепенно разрушается. Но относительно хорошо сохранилась, и там есть на что посмотреть.

Фото предоставлено героями материала

Усадьба Святополк-Четвертинских в деревне Желудки – еще одна точка на карте, которую рекомендуют к посещению собеседники. Построена она в начале ХХ века, но родовое гнездо существовало недолго – его национализировали. Во время Второй мировой Желудок разрушили, однако усадьба уцелела – в ней разместили госпиталь. После войны была разгромлена, а потом окончательно заброшена.

Фото предоставлено героями материала

В деревне Грудиновка Быховского района находится еще одна усадьба, куда часто любит приезжать семейство, – графский дом Толстых XIX века. Это небольшой двухэтажный дворец с куполом, колоннами, парадной лестницей и открытой террасой с видом на парк. Увы, тоже постепенно разрушается.

Фото предоставлено героями материала

Дворец Воловичей в деревне Святск под Гродно – тоже точка, которую рекомендуют посетить заядлые путешественники. Памятник архитектуры XVIII века восстановлен. По своей архитектуре он напоминает французский Версаль с красивым парком. На территории есть гостиница, пивоварня, а также развлечения.

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