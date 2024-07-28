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ГАИ приготовила белорусским водителям четыре «сюрприза» на выходные

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  • 28.07.2024, 11:56
  • 1,836
ГАИ приготовила белорусским водителям четыре «сюрприза» на выходные

Стало известно, за кем будут следить с особым пристрастием.

В столичной Госавтоинспекции рассказали, кто станет целью рейдовых мероприятий, запланированных на эти выходные, 27 и 28 июля.

Инспекторы пообещали выйти в рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля для профилактики дорожных происшествий и «формирования культуры безопасного вождения».

Взять «под особый контроль» столичные дорожные инспекторы на этот раз решили мотоциклистов, пообещав «принять дополнительные меры по стабилизации аварийности с участием мототранспорта».

«С водителями проводятся разъяснительные беседы, ориентированные на повышение дисциплинированности, а также на усиление бдительности при совершении маневров и выезде с прилегающих территорий», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там озвучили четыре главных пункта, на которых в ходе нынешних рейдов акцентируют внимание дорожные инспекторы:

управлении мототранспортом на одном колесе;

соблюдении правил проезда перекрестков;

соблюдение правил маневрирования;

соблюдение скоростного режима.

За кем начнут следить в Минске с понедельника?

А уже с понедельника, 29 июля, столичная ГАИ объявила двухдневные профилактические мероприятия для водителей маршрутных транспортных средств и пассажирских перевозчиков. В рамках мероприятий инспекторы пообещали провести «целевые массированные отработки» улиц Минска и уделить особое внимание следующим аспектам:

контролю за техническим состоянием и правомерностью переоборудования пассажирских транспортных средств,

соблюдению правил расположения транспортных средств на проезжей части.

В частности, инспекторы будут следить за тем, предоставляют ли водители преимущество в движении маршрутному транспорту на дорогах с полосой движения, обозначенных дорожными знаками «Полоса для маршрутных транспортных средств», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств».

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