ГАИ приготовила белорусским водителям четыре «сюрприза» на выходные

ГАИ приготовила белорусским водителям четыре «сюрприза» на выходные4
- 28.07.2024, 11:56
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Стало известно, за кем будут следить с особым пристрастием.
В столичной Госавтоинспекции рассказали, кто станет целью рейдовых мероприятий, запланированных на эти выходные, 27 и 28 июля.
Инспекторы пообещали выйти в рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля для профилактики дорожных происшествий и «формирования культуры безопасного вождения».
Взять «под особый контроль» столичные дорожные инспекторы на этот раз решили мотоциклистов, пообещав «принять дополнительные меры по стабилизации аварийности с участием мототранспорта».
«С водителями проводятся разъяснительные беседы, ориентированные на повышение дисциплинированности, а также на усиление бдительности при совершении маневров и выезде с прилегающих территорий», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Там озвучили четыре главных пункта, на которых в ходе нынешних рейдов акцентируют внимание дорожные инспекторы:
управлении мототранспортом на одном колесе;
соблюдении правил проезда перекрестков;
соблюдение правил маневрирования;
соблюдение скоростного режима.
За кем начнут следить в Минске с понедельника?
А уже с понедельника, 29 июля, столичная ГАИ объявила двухдневные профилактические мероприятия для водителей маршрутных транспортных средств и пассажирских перевозчиков. В рамках мероприятий инспекторы пообещали провести «целевые массированные отработки» улиц Минска и уделить особое внимание следующим аспектам:
контролю за техническим состоянием и правомерностью переоборудования пассажирских транспортных средств,
соблюдению правил расположения транспортных средств на проезжей части.
В частности, инспекторы будут следить за тем, предоставляют ли водители преимущество в движении маршрутному транспорту на дорогах с полосой движения, обозначенных дорожными знаками «Полоса для маршрутных транспортных средств», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств».