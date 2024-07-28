«Воруем зерно у куриц, до чего дошли» 1 28.07.2024, 12:04

Российские оккупанты под Старомайорским жалуются на голод.

Командование ВС РФ плохо снабжает едой и водой свои оккупационные войска на передовых позициях, солдаты жалуются на голод. В связи с активной работой по линии фронта FPV-дронов снабжение войск там сильно осложнено.

Российские военные массово жалуются, что обречены на голодную смерть. Одно из таких видео на днях появилось на российских каналах, передает Диалог.UA.

Видео, предположительно, снято 22 июля в разрушенном сарае села Старомайорского на Донбассе.

Группа оккупантов из 394-го мотострелкового полка (в/ч 25573, Приморский край, РФ) жалуются, что уже месяц вынуждены выживать без еды. Чтобы спастись от голодной смерти, они воруют кормовое зерно и готовят из него себе кашу и хлеб.

«22-е число. До чего дошел «прогресс». 27-й день. Старомайорское, «передок». Сидим, жарим хлеб… Нашли мясорубку, перемалываем, отделяем муку от сечки, готовим кашу, а из этого делаем лепешки… Еды нам не дают, трехразового питания у нас нет. Вот «суетим» из того, что оставили нам мирные жители-украинцы, а по факту — воруем зерно у куриц», — рассказал за кадром военный РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com