«Воруем зерно у куриц, до чего дошли»1
- 28.07.2024, 12:04
Российские оккупанты под Старомайорским жалуются на голод.
Командование ВС РФ плохо снабжает едой и водой свои оккупационные войска на передовых позициях, солдаты жалуются на голод. В связи с активной работой по линии фронта FPV-дронов снабжение войск там сильно осложнено.
Российские военные массово жалуются, что обречены на голодную смерть. Одно из таких видео на днях появилось на российских каналах, передает Диалог.UA.
Видео, предположительно, снято 22 июля в разрушенном сарае села Старомайорского на Донбассе.
Группа оккупантов из 394-го мотострелкового полка (в/ч 25573, Приморский край, РФ) жалуются, что уже месяц вынуждены выживать без еды. Чтобы спастись от голодной смерти, они воруют кормовое зерно и готовят из него себе кашу и хлеб.
«22-е число. До чего дошел «прогресс». 27-й день. Старомайорское, «передок». Сидим, жарим хлеб… Нашли мясорубку, перемалываем, отделяем муку от сечки, готовим кашу, а из этого делаем лепешки… Еды нам не дают, трехразового питания у нас нет. Вот «суетим» из того, что оставили нам мирные жители-украинцы, а по факту — воруем зерно у куриц», — рассказал за кадром военный РФ.