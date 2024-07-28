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Ученые обнаружили внезапный побочный эффект употребления кофе

  • 28.07.2024, 12:11
  • 1,242
Ученые обнаружили внезапный побочный эффект употребления кофе

Исследование дало неожиданный результат.

Кофейные зерна содержат антиоксиданты, защищающие наш организм от многих заболеваний, но исследование показало другое.

Кофеин может усугублять негативное влияние хронического недосыпания на серое вещество нашего мозга.

Об этом пишет PsyPost.

В научной работе, проведенной в исследовательском центре Немецкого аэрокосмического центра в Кельне, приняло участие 36 здоровых взрослых людей с низким привычным потреблением кофеина.

Участников разделили на две группы: одна получала кофе, содержащий кофеин, а другая - кофе без кофеина.

В течение девяти дней, включая периоды хронического ограничения сна, исследователи измеряли изменения объема их серого вещества с помощью МРТ и ПЭТ-сканирования. Они обнаружили, что хроническое ограничение сна приводит к значительным изменениям его объема, которые также влияют на потребление кофеина.

У участников, не употреблявших кофеин во время ограничения сна, наоборот, наблюдалось увеличение объема серого вещества в нескольких участках мозга, что свидетельствует о потенциальной компенсаторной реакции организма на потерю сна.

На степень этих изменений влияли индивидуальные различия в наличии аденозиновых рецепторов: более низкий уровень рецепторов коррелировал с большим уменьшением объема серого вещества.

Исследование раскрыло ученым сложную взаимосвязь между сном, кофеином и структурой нашего мозга, где потребление кофеина может препятствовать его пластичности, которые активируются при потере сна. Однако у исследования есть ограничения, включая небольшой размер выборки и специфичность генетических профилей участников, связанных с метаболизмом кофеина.

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