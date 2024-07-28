Трамп заявил о намерении сделать США криптовалютной сверхдержавой 28.07.2024, 12:18

Раньше политик называл биткоин жульничеством.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп стал главным спикером на мероприятии, которое собрало наиболее влиятельных участников криптовалютного сообщества. Трамп попросил криптовалютную индустрию о поддержке его на выборах. Раньше Трамп называл биткоин жульничеством, пишет BBC.

Дональд Трамп выступал около 45 минут. Он среди прочего утверждал, что Демократическая партия и лично вице-президент Камала Харрис, его вероятная соперница на выборах, «против крипты».

Трамп заявил, что намерен превратить США в «криптостолицу планеты», когда придет к власти.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — сказал он.

«Сегодня днем я выскажу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптосталицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — добавил Трамп.

Он отметил, что намерен создать «стратегический резерв» биткоина в стране в случае прихода к власти.

Нынешняя поддержка Трампом криптовалютного бизнеса и борьба за его симпатии резко контрастирует с его же позицией 2021 года, когда он говорил телеканалу Fox Business, что биткоин — это жульничество, которое давит на курс доллара.

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