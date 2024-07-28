МИД Израиля выдвинул ультиматум Ливану
- 28.07.2024, 12:25
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Сейчас последний момент, чтобы предотвратить «разрушительную войну».
Израиль предупредил Ливан об угрозе «разрушительной войны» после обстрела стадиона на Голанских высотах. В Израиле заявили, что условием предотвращения войны является разоружение и отвод сил «Хезболлы».
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн в Twitter (X).
Он подчеркнул, что группировка «Хезболла» несет ответственность за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля. Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.
«Субботняя резня является пересечением всех красных линий «Хезболлой». Это не армия, которая борется с другой армией; скорее это террористическая организация, которая намеренно стреляет по гражданским», - отметил спикер МИД.
Марморштейн заявил, что «Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрелы».
Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки - «Хезболлу», ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.
«Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, - это заставить «Хезболлу» выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (относительно разоружения и отвода сил, - ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это дипломатическим «путем», - говорится в заявлении.