«Влезуны» нагло пытались втиснуться, с ними ссорились и выгоняли»
- 28.07.2024, 12:33
Водителей, продающих очередь на границе, начали называть «толиками».
По данным Госпогранкомитета Беларуси на утро 28 июля, выезда в страны ЕС ожидают 520 автомобилей. Самый быстрый вариант – ехать через пункт «Григоровщина – Патерниеки» на границе с Литвой, где очередей нет.
350 автомобилей, по данным Госпогранкомитета, стоят воскресным утром в Бресте на выезд из Беларуси. Как пишут в Telegram-чатах, ждать приходится 22–24 часа.
Почти 200 автомобилей стоят в очереди в Тересполе, время ожидания – 12–14 часов.
«Влезуны» и торговцы местами никуда не делись, свидетельствуют путешественники. В чатах публикуют фото машин, пытающихся втиснуться без очереди – такое происходит по обеим сторонам границы, передает «Белсат».
«Машины на первом регионе продают очередь. Инспектор ГАИ стоит и не хочет никаких мер принимать! Это трэш полный!!!» – пишут из очереди в Бресте.
«Две семейки стояли позади нас, все 11 часов ожидания таскали какие-то ящики, тюки, сумки, обматерили женщину, которая пыталась сфотографировать авто соседей и в целом вели себя агрессивно и как типичное быдло. Потом они ближе к границе пропустили три машины перед собой, все на номерах брестского региона. Полиция дежурила, но не всегда. «Влезуны» нагло пытались втиснуться, те, кто рядом стоял, с ними ссорились и в большинстве случаев выгоняли», – сообщают из Тересполя.
Брестских приграничных торговцев начали называть «толиками», в чатах завели соответствующий хештег.
«Вероятно, «толик». Сразу сказал, что к нему подъедет бус перегрузится и он занял ему место. Сказал ему, что может перегрузиться – и пусть уезжает. В ответ: если при перегрузке все не влезет, то друг тоже в очередь станет. Также услышал, куда мне засунуть свой телефон, и не только», – рассказал путешественник из очереди в направлении Беларуси.
«Один держит очередь, остальные закупаются утром, чтобы потом влезть к тому, кто держит. Перегружаются – и вперед ввозит товар «для личного пользования», – констатировали в чате.
Выезда в Польшу сейчас ожидают 25 автобусов. Рейсовые ждут около 12 часов, туристические – 18. Время от времени на границе дежурит транспортная инспекция, тогда в автобусы ближе к границе на подсадку не берут.
В Тересполе – около 10 автобусов, границу еще проходят пассажиры, приехавшие туда вечером в субботу.
В «Каменном Логе» в направлении Литвы – 90 автомобилей, время ожидания – около 14 часов. Путь домой – быстрее, там в очереди 30 автомобилей, потребуется около пяти часов.
На выезд в Литву сейчас один автобус, пассажиры в чатах пишут, что ждали от пяти до восьми часов. В Беларусь едут немного быстрее, от трех до пяти часов.
В очереди в «Беняконях» – 80 автомобилей, ждать приходится около 16 часов. В направлении Беларуси ночью ждали семь часов, сейчас – около четырех, как свидетельствуют в чатах, очередь рассосалась.
Автобусных очередей нет на обеих направлениях, оформление занимает около трех часов.
Самый свободный пункт пропуска сегодня – «Григоровщина – Патерниеки», очередей там нет что в одном, что в другом направлении.