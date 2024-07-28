Умер бывший политзаключенный Геннадий Борщ 1 28.07.2024, 12:47

3,554

фото: nashaniva.com

Ему было 65 лет.

В Беларуси умер бывший политзаключенный Геннадий Борщ. О смерти Геннадия Борща сообщили в соцсетях его друзья. Геннадию было 65 лет.

По словам правозащитников, Геннадий Борщ был осужден за протесты в Минске судом Центрального района г. Минска по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он отбывал наказание в виде так называемой домашней химии.

26 мая 2023 года был внесен в перечень граждан Беларуси, «причастных к экстремистской деятельности».

Прощание состоится в понедельник 29 июля в прощальном зале крематория. Точное время пока не известно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com