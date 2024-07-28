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Умер бывший политзаключенный Геннадий Борщ

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  • 28.07.2024, 12:47
  • 3,554
Умер бывший политзаключенный Геннадий Борщ
фото: nashaniva.com

Ему было 65 лет.

В Беларуси умер бывший политзаключенный Геннадий Борщ. О смерти Геннадия Борща сообщили в соцсетях его друзья. Геннадию было 65 лет.

По словам правозащитников, Геннадий Борщ был осужден за протесты в Минске судом Центрального района г. Минска по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он отбывал наказание в виде так называемой домашней химии.

26 мая 2023 года был внесен в перечень граждан Беларуси, «причастных к экстремистской деятельности».

Прощание состоится в понедельник 29 июля в прощальном зале крематория. Точное время пока не известно.

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