Forbes: Украина нанесла самый впечатляющий удар по российской территории 28.07.2024, 12:54

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ГУР усиливает атаки на военные бомбардировщики РФ.

ГУР недавно осуществило, вероятно, самый впечатляющий удар по российской территории с начала полномасштабной войны, атаковав аэродром «Оленья» на расстоянии почти 1800 км.

Как пишет Forbes со ссылкой на сообщение «Украинской правды», этот налет был частью операции украинской разведки, которая атаковала также две другие авиабазы и нефтеперерабатывающий завод.

Используя растущий арсенал беспилотников местного производства, ГУР усиливает свои рейды на российскую территорию. Основными целями являются аэродромы и нефтеперерабатывающие заводы, но беспилотники также наносят удары по оружейным заводам и космическим объектам.

Эта атака на расстоянии более 1800 км на 480 км превзошла предыдущий рекорд украинских операторов дронов. В мае украинский спортивный самолет, переделанный в БПЛА, атаковал нефтеперерабатывающий завод в Салавате, что более чем в 1200 км от линии фронта в Украине.

Модифицированные спортивные самолеты могут быть самыми дальнобойными в арсенале Украины, но разведывательное управление эксплуатирует более десятка других типов беспилотников.

Почему ГУР атаковало аэродром «Оленья»

Как известно, это одна из нескольких баз, которая регулярно поддерживает бомбардировщики Ту-22М3. РФ использует примерно 63 Ту-22М3, 55 Ту-95 и 17 Ту-160 для атак на украинские города крылатыми ракетами. Масштабные обстрелы позволяют преодолеть украинскую ПВО.

«Бомбардировщики обычно стреляют своими ракетами с расстояния сотен километров, что слишком далеко для большей части украинского ПВО, чтобы эффективно отстреливаться. При этом редкая украинская тяжелая ракета «земля-воздух» С-200 могла поразить бортовой Ту-22М3 над югом России в апреле», - добавили в Forbes.

Пока неизвестно, задел ли субботний налет какие-то припаркованные бомбардировщики. Это всегда сложно установить, поскольку Кремль редко признает болезненные потери.

Информация об этом поступает обычно от внешних наблюдателей, которые изучают коммерческие спутниковые изображения на предмет доказательств сгоревших самолетов. Пока нет снимков, которые бы подтвердили поражение Ту-22М3 на северной базе.

«Ясно лишь то, что оперативники в Киеве не просто поддерживают свои атаки на мощные военные самолеты России, пока они припаркованы и уязвимы, - они усиливают атаки.

Если субботний налет состоялся, как сообщала «Правда», российские бомбардировщики не в безопасности в радиусе 1600 км от линии фронта», - заключает издание.

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