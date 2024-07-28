Зачем брать с собой на пляж крахмал? 2 28.07.2024, 13:16

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Эта малоизвестная хитрость решит надоевшую проблему раз и навсегда.

Лето — пора долгожданного отдыха и сезон отпусков для многих белорусов. Одним из самых приятных видов досуга летом являются походы на пляж. Собираясь на такой отдых, в сумочку стоит положить не только полотенце и солнцезащитный крем, но и немного крахмала. Вы удивитесь, но именно этот копеечный продукт может избавить от проблемы, которой вы не находили решения, пишет telegraf.news.

Отдых на пляже всегда сопряжен с большим количеством песка, который может доставлять хлопоты. После выхода из воды он прилипает ко всему телу, из-за чего пачкаются полотенца, пляжный коврик, обувь и другие аксессуары.

Кажется, что с таким положением дел можно просто смириться. Но на самом деле можно существенно улучшить ситуацию, если использовать кукурузный крахмал.

Этот продукт поможет эффективно удалить песок с поверхности тела и будет препятствовать его прилипанию.

Просто покройте им тело, придя на пляж либо после купания. Кукурузный крахмал удалит влагу и будет отталкивать песок всякий раз, когда вы с ним будете контактировать. Он создает едва ощутимый защитный слой и практически не виден на коже. Особенно удобно им очищать ноги, к которым песок липнет больше всего.

Для того чтобы пользоваться крахмалом было удобно, стоит наполнить им небольшую емкость, подобную тем, которую используют для детской присыпки. Подойдет даже бутылочка от специй либо шампуня.

Таким образом, вы избавитесь от большого количества песка на теле и не станете приносить его в дом по возвращению с отдыха.

Стоит отметить, что для этой цели подойдет и обычная детская присыпка. Однако последние проведенные исследования подвергают сомнению безопасность талька. Мировые производители постепенно отказываются от добавления этого компонента в состав детских присыпок.

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