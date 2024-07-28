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В Варшаве белоруска отбилась от напавшего на нее незнакомца

  • 28.07.2024, 13:30
  • 2,632
В Варшаве белоруска отбилась от напавшего на нее незнакомца
иллюстративное фото

Инцидент попал на видео.

На белоруску напал незнакомец недалеко от станции метро Marymont в варшавском районе Жолибож, пишет (The Warsaw https://www.the-warsaw.com/103849/na-belarusku-v-varshave-nochju-napal-neznakomec-on-pytalsja-pocelovat-devushku-no-ona-smogla-zashhitit-sebja-video/). К счастью, она смогла защитить себя, а инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В ночь на 27 июля девушка возвращалась по пустынной улице домой после работы и заметила, что к ней приближается мужчина. Сначала он просто шел рядом, затем начал говорить, что ищет улицу, но не знает точного адреса. На просьбу о помощи белоруска ответила отказом, но мужчина продолжал идти рядом и задавать вопросы о наличии мужа и причинах, по чему она ходит одна так поздно.

Когда девушка подошла к своему подъезду и достала ключи, чтобы войти внутрь, мужчина не остановился. Он дернул за ее сережку, пытался задрать майку, начал приставать с комментариями: «Чего ломаешься, давай», и после схватил ее за волосы.

Девушка ударила нападавшего локтем, а затем развернулась и ударила его кулаком. Парень испугался и убежал. Во время инцидента у белоруски выпали наушники и чуть пострадало ухо. По ее словам, нападавший, судя по внешности, был выходцем из Средней Азии.

@the.warsaw

В пятницу вечером, 26 июля, в районе Жолибож, недалеко от станции метро Marymont, наша подписчица, возвращавшаяся домой после работы, столкнулась с агрессивным незнакомцем. Парень пытался с ней познакомиться, а потом поцеловать. К счастью, она смогла защитить себя – всё попало на камеру видеонаблюдения.

♬ Devils - Veins Slowed Remix - Tokyo Tears

Девушка заявила, что пока не обращалась в полицию.

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