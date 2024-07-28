Путин занервничал из-за решения США разместить ракеты в Германии 6 28.07.2024, 13:23

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Ядерные боеголовки могут прилететь к важным объектам в Москве за 10 минут.

Россия угрожает США из-за планов разместить на территории Германии американские ракеты дальнего радиуса действия. Москва обещает «зеркальные меры».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина на параде ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что в зоне досягаемости американских ракет, которые могут быть размещены в Германии, будут важны российские объекты государственного и военного управления, а время подлета ракет, «которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками», составит около 10 минут.

«В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого одностороннего моратория о развертывании ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота», - сказал диктатор.

Кроме того, он утверждает, что разработка ряда ударных систем средней и меньшей дальности находится на финальной стадии.

«Будем принимать зеркальные меры по развертыванию таких систем с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира», - заявил Путин.

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