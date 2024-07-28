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Украинские мужчины потеряют отсрочку от мобилизации уже в августе

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  • 28.07.2024, 13:37
  • 1,960
Украинские мужчины потеряют отсрочку от мобилизации уже в августе

В законодательство внесены изменения.

Некоторых военнообязанных украинцев не могут мобилизовать в ряды ВСУ из-за наличия отсрочки. Однако некоторые граждане могут потерять такое право, подробнее об этом рассказывает УНИАН.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации, а именно:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

родители трех и более детей, имеющие задолженность по уплате алиментов в сумме платежей за три месяца;

родители-одиночки, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

мужчины, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;

мужчины, которые имели статус «ограниченно годный», а ВЛК признала лицо годным);

мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших военных.

Кроме этого, граждане не могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью III группы. Также военнообязанный не может ухаживать за лицом с инвалидностью I и II групп, если есть другие родственники, которые могут это сделать.

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