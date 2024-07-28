Украинские мужчины потеряют отсрочку от мобилизации уже в августе 3 28.07.2024, 13:37

1,960

В законодательство внесены изменения.

Некоторых военнообязанных украинцев не могут мобилизовать в ряды ВСУ из-за наличия отсрочки. Однако некоторые граждане могут потерять такое право, подробнее об этом рассказывает УНИАН.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации, а именно:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

родители трех и более детей, имеющие задолженность по уплате алиментов в сумме платежей за три месяца;

родители-одиночки, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;

мужчины, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;

мужчины, которые имели статус «ограниченно годный», а ВЛК признала лицо годным);

мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших военных.

Кроме этого, граждане не могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью III группы. Также военнообязанный не может ухаживать за лицом с инвалидностью I и II групп, если есть другие родственники, которые могут это сделать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com