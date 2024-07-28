Украинские мужчины потеряют отсрочку от мобилизации уже в августе

Украинские мужчины потеряют отсрочку от мобилизации уже в августе3
- 28.07.2024, 13:37
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В законодательство внесены изменения.
Некоторых военнообязанных украинцев не могут мобилизовать в ряды ВСУ из-за наличия отсрочки. Однако некоторые граждане могут потерять такое право, подробнее об этом рассказывает УНИАН.
Кто потеряет отсрочку от мобилизации
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации, а именно:
студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;
студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;
родители трех и более детей, имеющие задолженность по уплате алиментов в сумме платежей за три месяца;
родители-одиночки, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести и не отбывает наказание;
мужчины, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;
мужчины, которые имели статус «ограниченно годный», а ВЛК признала лицо годным);
мужчины, которые во время повторной ВЛК были признаны здоровыми;
неполнородные братья погибших военных.
Кроме этого, граждане не могут получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью III группы. Также военнообязанный не может ухаживать за лицом с инвалидностью I и II групп, если есть другие родственники, которые могут это сделать.