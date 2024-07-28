Голубая мечта: вдова из Кобрина показала 62-летнюю «Волгу», c которой «муж пылинки сдувал» 28.07.2024, 13:45

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Авто когда-то купили за тысячу долларов.

15 июля 1970 года, 18 часов 40 минут. Именно в это время сошел с конвейера и отправился прямиком в музей Горьковского автомобильного завода последний ГАЗ-21, выпускавшийся с 1956-го. Он стал легендой советского автопрома и одним из лучших автомобилей, созданных в СССР.

Спустя более полувека «Волга» по-прежнему остается мечтой многих ценителей классики. Сегодня такие модели бережно хранятся в музеях и частных коллекциях.

Отыскать «живые» раритетные «Волги» сложно, однако все еще возможно не только у коллекционеров, но и в гаражах обычных автолюбителей, которым благодаря своему трудолюбию и аккуратной эксплуатации авто удалось сохранить их в хорошем состоянии до наших дней.

Один из таких экземпляров журналисты av.by нашли в Кобрине. До недавнего времени он регулярно выезжал на улицы города, радовал хозяина и собирал восхищенные взгляды прохожих. К сожалению, в этом году владельца раритета не стало, и «Волга» уныло пылится в гараже.

Впрочем, недавно пыль с нее все же смахнули.

— 30 лет уже у нас эта машина, — говорит Лидия Ивановна, вдова бывшего хозяина авто. — Муж мой всю жизнь проработал водителем автоколонны и технику очень любил. До этого были у него «Запорожец» и «Жигули», а потом купили мы данную «Волгу». Продал нам ее знакомый пенсионер из Кобрина, сказал: «Нет у меня больше сил ею заниматься»…

Автомобиль приобрели за тысячу долларов — большие деньги по тогдашним меркам. Согласно данным портала myfin.by, в 1995 году средняя зарплата в Беларуси составляла всего 65 долларов, а за несколько тысяч условных единиц можно было обзавестись недвижимостью.

— Тем не менее машина находилась в не очень хорошем состоянии, — вспоминает женщина. — Супруг принялся доводить ее до ума. Подремонтировал, провел антикоррозийную обработку, перекрасил, поменял колеса и задний мост…

Для того чтобы автомобиль резвее ехал и «просил» поменьше бензина, новый владелец поставил более мощный двигатель от ГАЗ-24, а также заменил трехступенчатую механическую коробку передач на четырехступенчатую — по-видимому, тоже от «24-й» «Волги».

Представленный экземпляр выпущен в 1962-м. Именно в этом году ГАЗ-21 претерпел модернизацию. Начали выпускать третью, последнюю и самую массовую серию этой модели, которую отличали радиаторная решетка из 37 вертикальных стоек, другие передняя и задняя эмблемы, ровный бампер без характерных «клыков», немного иная конфигурация задних фонарей. Но главное, с капота автомобилей третьей серии исчезла объемная фигурка оленя. Сделано это было из соображений безопасности.

Судя по перечисленным выше признакам, перед нами модель последней серии. В то же время, как видим, на ней все еще красуется благородный зверь. Впрочем, вполне возможно, что фигурку самостоятельно установил один из предыдущих владельцев авто, ведь многие считали: «Волга» без оленя не «Волга». Сбивают с толку и некоторые другие детали. Например, задняя эмблема с подсветкой здесь «Сатурн» из ГАЗ-21 второй серии, радиоприемник — тоже как в более ранних моделях.

— Машине 62 года, естественно, что-то в ней за это время могло меняться. Хоть я и помогала мужу в гараже всегда, но он, конечно, вам более подробно обо всем рассказал бы, — невольно пустив слезу, вздохнула Лидия Ивановна.

Собравшись с мыслями, женщина принялась делиться воспоминаниями. Первоначально «Волга» была единственным автомобилем в семье и эксплуатировалась ежедневно не только в городе, но и за его пределами, да еще и в Польшу ездила.

— Потом появилось у нас другое, более современное авто, — говорит женщина. — И ГАЗ-21 стал машиной выходного дня. Продавать ее мы не планировали. Муж любил на ней в город выехать, но только в теплое время года. Зимой она хранилась в чехле в гараже. Холил он ее и лелеял, пылинки с нее сдувал!

Всегда «Волга» была в центре внимания прохожих. Еще бы — встретить ухоженное авто из 60-х на наших дорогах получается нечасто! А как насчет дорог немецких? Нужно проверить!

Должно быть, так подумал однажды владелец ретротехники. И отправился на своей старенькой «Волге» к родственникам в Германию. Там легендарный советский автомобиль произвел настоящий фурор: зеваки не давали проходу!

— Было это лет 10—15 назад, — вспоминает Лидия Ивановна. — Добрался муж до места назначения без проблем. Машину к поездке никак специально не готовил, всегда она у него была в идеальном виде. Так он ее поддерживал, что она и сейчас до Германии доедет!

— Требует ли «Волга» на данный момент финансовых вложений?

— Нет, она в отличном состоянии! Завелась вот сегодня с полуоборота, несмотря на то, что долго стояла. Двигатель чистенький, масло не течет, давление держит. Оптика, печка, стеклоомыватель, тормоза — все исправно. Муж машину не запускал, все проверял и вовремя менял. Чуть что-то начинает трещать или еще что не нравится ему — сразу на «яму»! Видано ли, за тридцать лет эксплуатации ни разу автомобиль не ломался!

— Техосмотр проходила регулярно и всегда без проблем. Вот и в прошлом году супруг получил допуск на участие в дорожном движении, только пару месяцев назад его срок закончился! — говорит женщина, показывая свидетельство о прохождении техосмотра. — Очень все на станции удивлялись, что 60-летнее авто в таком хорошем состоянии. А что, машина-то надежная — сделано в СССР! И «железо» здесь толстое и крепкое, совсем не то, что в нынешних автомобилях.

Замечание, к слову, вполне справедливое, ведь кузов, действительно, был несомненным преимуществом «Волги», его делали из высококачественного бельгийского металла. После формовки дополнительно фосфатировали детали и проводили два этапа грунтовки, неровности и мелкие дефекты исправляли наплавкой олова. Все это повышало качество кузовных элементов. А вот стойкость к деформации — это уже заслуга удачно расположенных ребер жесткости и округлостей кузова.

— Едет она максимум километров 80 в час, — продолжает рассказ об авто Лидия Ивановна. — Расходует по городу 12—14 литров топлива на «сотню». Пробег — 50 тысяч километров, но кто его знает, может, и по второму кругу уже пошел… Хотя для такой машины это нормальное значение, вполне возможно, что и оригинальное.

— По кузову ржавчины не видно — ни одного «жучка»! Краска держится отлично, словно и не 30 лет назад наносилась. Видно, на совесть тогда нам автомобиль покрасили, муж на этом не экономил. Кстати, голубой — родной цвет, старая краска видна в багажнике. Что еще важно — машина очень ремонтопригодна. Да и гора запчастей для нее у меня имеется!

Из других преимуществ «Волги» женщина отметила вместительный багажник и просторный салон. Кстати, два цельных пружинных дивана раскладываются, образуя полноценное спальное место. Интересно, что именно с появлением ГАЗ-21 люди в СССР начали массово путешествовать на автомобиле, это стало более удобно. Помните, как в фильме «Три плюс два» в «Волге» спали трое взрослых мужчин?

— Очень муж эту машину любил… Расстаться с ней он так и не решился, хоть однажды и выставлял ее на продажу. 9-10 тысяч долларов за нее предлагали — не отдал! И мне она, конечно, дорога как память… Но что ж стоит она без дела? Никто теперь на ней не катается, никто за ней не следит… Поэтому собираюсь я нашу «Волгу» продавать. Хотелось бы, чтобы она продолжала ездить и радовать кого-то так, как радовала нас на протяжении трех десятков лет…

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