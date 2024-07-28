Кто и почему ликвидировал до сотни «вагнеровцев» в Мали: три версии 28.07.2024, 13:52

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Туарегам могли помочь.

В Республике Мали туареги нанесли потери наемникам российской ЧВК Вагнер. Как маловооруженные повстанцы могли ликвидировать хорошо экипированных «вагнеровцев», военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Radio NV рассказал свои версии.

— ЧВК Вагнер известна не только в Украине, но и государстве Мали. Накануне стало известно, что около 80 российских наемников попали в засаду — их обнаружили и просто расстреляли туареги, которые претендуют на какую-то часть этой страны. Еще где-то 15 [«вагнеровцев»] попали в плен. Среди погибших был даже один пропагандист — автор телеграм-канала Gray Zone, который любил публиковать видео убийства украинцев. Что нам надо думать об этой истории?

— Отличные новости, сейчас расскажу детали. Во-первых скажу, что песок им стекловатой, это понятно сразу. Сообщалось сначала о 20, потом — о 50, а вы говорите о почти 80 «вагнеровцах», которые попали в засаду.

Сейчас можно найти в сети видео, много эти туареги наснимали. Бронированный автомобиль посреди пустыни, это не город, и там множество трупов этих «вагнеровцев». Много-много вопросов есть, как это произошло.

Кроме этого Белого (позывной админа Gray Zone), который постоянно писал о «вагнеровцах», сообщается о том, что к Кобзону на концерт поехал и глава ЧВК Вагнер — некий Елизаров с позывным Лотос. Очень интересно, герой России, на секундочку. Он участвовал в захвате города Соледар, когда «вагнеровцы» были тогда «на коне».

Резюмируем. Малийские туареги размотали «вагнеровцев». Возможно, они просто не знали, что это элитное подразделение, и они просто нашинкували, как цыплят в KFC.

Но если без шуток, то мы можем версии определенные выдвигать.

Что это может быть? Может ли это быть месть российского военного командования или политического руководства «вагнеровцам» за тот недопутч, который они сделали в 2023-м году, чтобы навсегда закрыть вопрос с ЧВК Вагнер? Может быть. Россияне отличаются тем, что могут откладывать месть в долгий ящик и мстить позже. Может быть.

Как они могли это сделать? Сдать просто позиции, координаты, и туареги сделали засаду. Это первая версия.

Вторая история. Могли ли, например, американцы помочь этим [туарегам] передать определенную информацию, и они устроили эту засаду? Тоже могла быть эта история.

И последняя история — это может быть помощь со стороны украинских специальных служб, потому что, например, спецподразделения ГУР уже были замечены плюс-минус в той локации, на той части континента — участвовали в том, что гоняли «вагнеровцев» грязными полотенцами по пустыне. Была история.

Но что именно из этого правда? Я оставляю на откуп аудитории, но каждая из этих версий, действительно, имеет право на жизнь.

— Некоторые российские телеграм-каналы начали писать еще накануне, что, возможно, это какие-то наемники из Украины. Для них привычно искать украинский след во всем, чтобы где не произошло.

— Смотрите, там действительно среди пустыни почти сотню этих «вагнеровцев» «размотали». И там много трупов лежит — просто штабелями. Возможно, их подтянули ближе к этому броневому автомобилю, но их, действительно, много.

Первое впечатление было, что, возможно, это был какой-то авиаудар, потому что они там все полураздетые. Хотя, в принципе, туареги могли на сувениры растянуть униформу этих «вагнеровцев».

И в сети есть видео How it started — Как это начиналось, где они все в тактических очках, шлемах — как в Звездных войнах, штурмовики; а потом, как они все лежат «размотанные». Поэтому первое впечатление было, что это какой-то авиаудар.

— Кстати, россияне писали об инструктаже, с точки зрения применения дронов, особенностей работы «вагнеровцев» и так далее. То есть сами россияне предполагают, что это люди, которые имели опыт «общения» через прицел автомата с «вагнеровцами» такое могли организовать. Мы не знаем точно, но некоторые российские телеграм-каналы накануне на это явно намекали.

— Да, действительно. Поэтому одна из этих версий или несколько вместе могут иметь место. По 20% на каждую версию можно отложить.

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