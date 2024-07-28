Карбалевич: Такой закрытой встречи между Путиным и Лукашенко еще не было 2 28.07.2024, 14:08

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И на то есть причины.

Трехдневные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина на острове Валаам на севере России прошли почти в полном информационном вакууме. Ради чего потребовалась эта внезапная встреча посреди сезона летних отпусков, пишет Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода» .

25 июля Лукашенко неожиданно прилетел к Путину на Валаам — остров посреди Ладожского озера в Карелии. Они посетили монастырь и потом почти на целые сутки исчезли из публичного пространства. Как сообщила БелТА, Лукашенко и Путин «продолжили общение в закрытом формате». В середине дня 26 июля появилось короткое видео и фото их прогулки. День 28 июля прошел в полном информационном вакууме.

В истории двусторонних отношений Лукашенко и Путина и раньше случались длительные свидания по три дня. Сильно занятый важными государственными делами, российский правитель не жалеет времени на переговоры с белорусским визави.

Но не было такой закрытой встречи. Даже на протокольные съемки в начале переговоров журналистов не допустили. Такая немного необычная информационная закрытость может свидетельствовать о напряженном характере переговоров. И на то есть причины.

Может, впервые с начала войны России против Украины в белорусско-российских отношениях накопился целый ряд конфликтных узлов, требующих разрешения. И российский президент вызвал Лукашенко «на ковер», — то есть на Валаам. По крайней мере выслушать объяснения.

13 июля Лукашенко посетил воинскую часть в Лунинецком районе и неожиданно отметился каскадом миролюбивой риторики в адрес Украины, которой не было слышно с начала российской агрессии: «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. Надеюсь, не будет. Мы никакие не враги для украинцев». И объявил об отводе белорусских военных от украинской границы.

Это не могло понравиться руководству России. В ответ российские Z-блогеры назвали Лукашенко «предателем». А на территорию Беларуси вдруг начали залетать российские «шахеды». Многие эксперты посчитали это предупреждением из Москвы.

Введение Беларусью «безвиза» для граждан 35 стран Европы также могло вызвать недовольство России, так как белорусско-российская граница, в целом говоря, открыта: все, кто приехал в Беларусь, в принципе, могут легко попасть в Россию. А во время войны обычно границы закрывают, а не открывают: на то есть совершенно понятные объективные причины.

Наконец, еще один узел, который условно можно назвать китайским. Во время встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Астане на полях саммита ШОС Лукашенко заявил, что поддерживает китайский мирный план завершения войны в Украине. Этот тезис повторил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время визита в КНР.

А, как известно, Владимир Путин не согласен с планом урегулирования военного конфликта, который предлагает Пекин.

И наконец — о намерении обсудить с Путиным тему войны в Украине и возможного перемирия Лукашенко говорил во время посещения воинской части в Лунинецком районе 13 июля. Сегодня это самый актуальный вопрос. О мирных переговорах сейчас говорят все и на Западе, и на Востоке. Идет дискуссия об условиях перемирия. И Лукашенко хотел бы как-то участвовать в этом процессе, чтобы выйти из войны с политическим доходом, получить «дивиденды мира». Но, как известно, «хотеть не вредно».

Еще одна тема: условия освобождения немецкого гражданина Рика Кригера, осужденного белорусским судом к смертной казни. Вопрос: чего требовать от Германии?

Длительная история встреч Лукашенко с Путиным дает основания видеть определенные закономерности. Одна из них заключается в том, что если нет никаких сообщений для СМИ, молчат пресс-службы диктаторов, то это свидетельствует, скорее всего, о серьезных разногласиях во время переговоров.

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