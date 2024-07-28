Ученые разгадали тайну самой необычной пирамиды 2 28.07.2024, 14:23

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Стало известно, как египтяне ее построили.

Недавнее исследование предполагает, что древние египтяне использовали гидравлическую систему подъема для строительства пирамиды Джосера. Это древнее сооружение, также известное как Ступенчатая пирамида, построено во времена 3-й египетской династии (2670-2650 гг. до н. э.) как место последнего упокоения фараона Джосера, пишет Heritage Daily.

Пирамида, высотой около 60-62 метров, расположена на плато Саккара и является частью большого погребального комплекса. Точные методы, использованные для ее строительства, долгое время были предметом дискуссий из-за отсутствия прямых свидетельств архитекторов того периода. Преобладает теория, что тяжелые каменные блоки транспортировали с помощью катков и поднимали пандусами.

Исследование изучило водоразделы вблизи пирамиды и то, что ограждение Гиср-эль-Мудир, возможно, функционировало как контрольная дамба для удержания осадка и воды. Территория за пределами этого сооружения указывает на наличие временного озера к западу от пирамидного комплекса, вода из которого стекала в окружающий ров.

Исследователи отмечают: «На южном участке рва мы показываем, что монументальная линейная скальная вырубленная структура, состоящая из последовательных, глубоких отсеков, сочетает в себе технические требования водоочистного сооружения: бассейн-отстойник, бассейн-держатель и систему очистки».

На основе этих наблюдений авторы исследования предполагают, что Гиср-эль-Мудир и южная часть рва образовывали гидравлическую систему для управления потоком и качеством воды. Кроме того, внутренний дизайн пирамиды поддерживает идею о гидравлическом механизме подъема, о котором ранее не сообщалось в древнеегипетской строительной технике.

«Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды вулканическим способом, используя воду без осадка из южной части Сухого рва. Древние египтяне известны своим мастерством в области гидравлики, используя каналы для орошения и баржи для транспортировки огромных камней. Эта работа открывает новое направление исследований: использование гидравлической силы для возведения массивных сооружений, построенных фараонами», — пояснили авторы исследования.

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