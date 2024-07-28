«Есть интересный момент»: эксперт проанализировал разгром вагнеровцев в Африке 3 28.07.2024, 14:47

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Туареги организовали отличную засаду на российских наемников.

ЧВК «Вагнер» фактически потеряла влияние Африке и вскоре «вагнеровцы» могут забыть о континенте. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Коваленко.

«Относительно фаршировки ЧВК «Вагнер» в Мали. Туареги организовали отличную засаду на российских наемников ЧВК «Вагнер», тем самым показав, что ничего особенного в этих бледных оккупантах нет. В какой-то степени, развенчанием ореола определенной особенности и эксклюзивности этой группировки занялась в 2022-м году Украина, когда ЧВК «Вагнер» была обескровлена, а их руководителя, после стремительного медийного взлета, довели до истерики, что привело к известному результату», — отметил эксперт

Он заметил, что у резни среди барханов есть интересный момент кроме самого факта обстрела колонны с большим количеством погибших.

«После истерического броска Пригожина на Москву, ЧВК «Вагнер» начала терять свое влияние в Африке. Ее постепенно выдавливали с различных площадок влияния и самым ярким примером стала полная замена «вагнеров» в Буркина-Фасо на Африканский корпус», — считает эксперт.

Александр Коваленко отмечает, что Мали — это последний участок, где ЧВК «Вагнер» сохраняла контроль и получала прибыль, прежде всего от золотодобычи. О важности Мали для «вагнеровцев» свидетельствует то, что там лично присутствовал командир компании Антон Елизаров «Лотос».

Военный обозреватель уверен, что вскоре «Вагнер» заменят на Африканский корпус.

«Нынешний разгром колонны может этот процесс только ускорить, с учетом не только ослабления ЧВК «Вагнер», но и показательного унижения группы Туарегами. ЧВК «Вагнер» — это уже отработанный материал. Об Африке они могут забыть и не мечтать. А вот отправка Африканского корпуса и полная замена ими африканских участков контроля ЧВК «Вагнер» — разгрузит хотя бы одно направление на севере Харьковщины. В свою очередь, Туарег показали высокий класс нейтрализации российских наемников и, более чем уверен, повторят это и с Африканским корпусом и не раз», — высказался Коваленко.

Он отметил, что в России ЧВК «Вагнер» тоже ожидает не радужная перспектива — руководство «уберут», а рядовых наемников бросят в мясорубку в Украину.

«Разгром от туарегов будет иметь последствия для ЧВК «Вагнер» гораздо более критические, чем просто десятки видео с десятками трупов и сгоревшими остовами ББМ. Это окончательный аргумент для полного вывода группы из Африки, после чего она будет окончательно зачищена в той или иной форме», — резюмировал обозреватель.

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