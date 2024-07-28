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«Это Беларусь, детка»

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  • 28.07.2024, 14:55
  • 5,088
«Это Беларусь, детка»

Девушка забыла закрыть форточки в машине — и была приятно удивлена.

Белоруска в тиктоке рассказала историю, как забыла в дождь закрыть окна в авто. Но, оказалось, по ее словам, мир не без добрых людей.

Когда девушка пришла к машине, то увидела, что неизвестный накрыл авто пакетами, чтобы туда не затекла вода. «Это Беларусь, детка», — написала автор.

Видео собрало более 8 тысяч лайков. Комментаторы в восторге от такого поступка. «Отдельное место в раю таким людям», — написал один из них.

@nastya_chayka0 #беларусь#мирныелюди#лида ♬ оригинальный звук - Nastyxa

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