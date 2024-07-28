«Это Беларусь, детка»1
- 28.07.2024, 14:55
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Девушка забыла закрыть форточки в машине — и была приятно удивлена.
Белоруска в тиктоке рассказала историю, как забыла в дождь закрыть окна в авто. Но, оказалось, по ее словам, мир не без добрых людей.
Когда девушка пришла к машине, то увидела, что неизвестный накрыл авто пакетами, чтобы туда не затекла вода. «Это Беларусь, детка», — написала автор.
Видео собрало более 8 тысяч лайков. Комментаторы в восторге от такого поступка. «Отдельное место в раю таким людям», — написал один из них.
@nastya_chayka0 #беларусь#мирныелюди#лида ♬ оригинальный звук - Nastyxa