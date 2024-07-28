Республиканец Пинкус: Трамп готовит Путину жесткий ультиматум 5 28.07.2024, 15:03

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Дональд Трамп

Фото: AFP

Россиянам дадут очень короткое время, чтобы уйти из Украины.

раскрыл детали плана Трампа по прекращению войны Республиканец Борис Пинкус утверждает, что Дональд Трамп готовит диктатору РФ Путину жесткий ультиматум по Украине.

У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, предположительно, есть план, как заставить диктатора РФ Путина прекратить войну и вернуть территории Украине.

В случае своей победы на выборах он выдвинет Москве ультиматум, от которого там не смогут отказаться.

Такое мнение высказал в комментарии «Киев24» бывший советский инженер, а ныне политик-республиканец США Борис Пинкус, передает Диалог.UA.

Пинкус утверждает, что о планах Трампа по прекращению войны информацию получил от информированных источников.

«План у Трампа, (...), следующий — он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий, даст ему время, короткое время. В противном случае, он скажет, что будет вынужден дать все (...) суперсовременные виды вооружений, которые еще никогда никто за рубежом не получал, а Украина получит. В неограниченном количестве. Чтобы Украина могла просто силой вышвырнуть этих варваров за границы 91-го года. Вот такой будет план Трампа», - рассказал американский политик.

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