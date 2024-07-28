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Автобус с детьми влетел в авто в Вилейском районе

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  • 28.07.2024, 15:11
  • 1,882
Автобус с детьми влетел в авто в Вилейском районе

Водитель автобуса обгонял молоковоз.

Автобус, перевозивший 22 ребенка, влетел в легковушку вблизи поселка Партизанский Вилейского района , сообщает УВД Минского облисполкома. ДТП произошло сегодня а в 11:40.

56-летний водитель автобуса обгонял молоковоз и выехал на встречную полосу. Возле перекрестка он столкнулся с легковым Rover, за рулем которого была 27-летняя женщина. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

По предварительной информации, дети не пострадали. Водитель легковушки доставлена в больницу для медосмотра.

На месте работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа.

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