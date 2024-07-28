Могут ли белорусы срывать соседские груши и яблоки, если ветка свисает в их огород? 6 28.07.2024, 15:22

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Минюст ответил.

Наверняка у вас или у ваших знакомых была ситуация, когда на участок свисали ветки соседского дерева — груши, вишни, яблони, черешни и т.п. Рука сама собой тянется за вкусненьким, ведь... территория-то моя. А значит, и дары природы — тоже. Или все-таки нет?

В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома раз и навсегда поставили точку в этом вопросе.

Возможно, для кого-то станет шоком, но срывать плоды в данном случае нельзя. Деревья, которые растут в границах земельных участков, предоставленных для коллективного садоводства и дачного строительства, являются собственностью белорусов. Поэтому урожай на дереве соседей, в том числе на ветках, которые свисают в ваш огород, срывать нельзя. При этом в ведомстве не уточнили, является ли это кражей, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В силу гражданского законодательства плоды принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества», — подчеркнули в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

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