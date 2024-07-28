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Эрдоган ударил ребенка за то, что он не поцеловал ему руку

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  • 28.07.2024, 15:29
  • 3,240
Эрдоган ударил ребенка за то, что он не поцеловал ему руку
Реджеп Тайип Эрдоган

Момент попал на видео.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган попал в громкий скандал. Он публично ударил маленького мальчика из-за того, что тот не поцеловал ему руку.

Инцидент случился 27 июля в турецком городе Ризе на церемонии предоставления жилья гражданам, пострадавшим в стихийных бедствиях. Момент попал на видео, передает Диалог.UA.

Семья с детьми вышла на сцену, чтобы получить сертификат на новое жилье. Мальчик в возрасте примерно 5-6 лет растерялся и, вместо того, чтобы поцеловать руку президенту, просто ее пожал.

Глава Турции, судя по всему, посчитал это неуважением к себе и дал пощечину ребенку.

Отметим, что 70-летний Эрдоган находится у власти в Турции уже более 10 лет. С 2003 по 2014 гг. он занимал пост премьер-министра страны, а после стал президентом.

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