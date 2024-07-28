Ученый назвал плюсы и минусы потепления климата для Беларуси
- 28.07.2024, 15:38
Белорусы избавятся от дефицита витамина D.
Ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник назвал изданию «Народная газета» плюсы и минусы потепления климата в Беларуси.
В целом, соотношение плюсов и минусов Мельник оценил 50 на 50.
- Несомненный плюс - экономия топливно-энергетических ресурсов на отопительные нужды вследствие сокращения продолжительности отопительного периода, а также уменьшение расходов коммунальных служб на уборку и вывоз снега в связи с сокращением продолжительности зимнего периода и уменьшением количества твердых осадков, - сказал Виктор Мельник.
При этом ученый НАН подчеркнул необходимость при потеплении климата оборудовать общественный транспорт кондиционерами, как и жаркие цеха с офисами.
А вот что отметил Виктор Мельник, говоря о негативных моментах потепления:
- Однозначный минус - жара или волны тепла способствуют росту частоты обращений за медицинской помощью и даже смертности. В то же время плюс - увеличение количества солнечных дней может наконец избавить белорусов от дефицита витамина D.
По словам ведущего научного сотрудника Института природопользования, важно адаптироваться к новым реалиям климата и грамотно действовать, исходя из этого.
Также Виктор Мельник рассказал, что Беларусь медленно переходит из умеренного климатического пояса в субтропический: «По прогнозу до 2050 года температура станет расти». Ученый сказал, что белорусам придется привыкать к экстремальным осадкам и шквалистым ветрам.