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Ученый назвал плюсы и минусы потепления климата для Беларуси

  • 28.07.2024, 15:38
Ученый назвал плюсы и минусы потепления климата для Беларуси

Белорусы избавятся от дефицита витамина D.

Ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник назвал изданию «Народная газета» плюсы и минусы потепления климата в Беларуси.

В целом, соотношение плюсов и минусов Мельник оценил 50 на 50.

- Несомненный плюс - экономия топливно-энергетических ресурсов на отопительные нужды вследствие сокращения продолжительности отопительного периода, а также уменьшение расходов коммунальных служб на уборку и вывоз снега в связи с сокращением продолжительности зимнего периода и уменьшением количества твердых осадков, - сказал Виктор Мельник.

При этом ученый НАН подчеркнул необходимость при потеплении климата оборудовать общественный транспорт кондиционерами, как и жаркие цеха с офисами.

А вот что отметил Виктор Мельник, говоря о негативных моментах потепления:

- Однозначный минус - жара или волны тепла способствуют росту частоты обращений за медицинской помощью и даже смертности. В то же время плюс - увеличение количества солнечных дней может наконец избавить белорусов от дефицита витамина D.

По словам ведущего научного сотрудника Института природопользования, важно адаптироваться к новым реалиям климата и грамотно действовать, исходя из этого.

Также Виктор Мельник рассказал, что Беларусь медленно переходит из умеренного климатического пояса в субтропический: «По прогнозу до 2050 года температура станет расти». Ученый сказал, что белорусам придется привыкать к экстремальным осадкам и шквалистым ветрам.

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