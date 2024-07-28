Ученый назвал плюсы и минусы потепления климата для Беларуси 28.07.2024, 15:38

Белорусы избавятся от дефицита витамина D.

Ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник назвал изданию «Народная газета» плюсы и минусы потепления климата в Беларуси.

В целом, соотношение плюсов и минусов Мельник оценил 50 на 50.

- Несомненный плюс - экономия топливно-энергетических ресурсов на отопительные нужды вследствие сокращения продолжительности отопительного периода, а также уменьшение расходов коммунальных служб на уборку и вывоз снега в связи с сокращением продолжительности зимнего периода и уменьшением количества твердых осадков, - сказал Виктор Мельник.

При этом ученый НАН подчеркнул необходимость при потеплении климата оборудовать общественный транспорт кондиционерами, как и жаркие цеха с офисами.

А вот что отметил Виктор Мельник, говоря о негативных моментах потепления:

- Однозначный минус - жара или волны тепла способствуют росту частоты обращений за медицинской помощью и даже смертности. В то же время плюс - увеличение количества солнечных дней может наконец избавить белорусов от дефицита витамина D.

По словам ведущего научного сотрудника Института природопользования, важно адаптироваться к новым реалиям климата и грамотно действовать, исходя из этого.

Также Виктор Мельник рассказал, что Беларусь медленно переходит из умеренного климатического пояса в субтропический: «По прогнозу до 2050 года температура станет расти». Ученый сказал, что белорусам придется привыкать к экстремальным осадкам и шквалистым ветрам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com