Суета вокруг «мирных планов Трампа» 2 Владимир Фесенко

28.07.2024, 16:46

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Продолжение следует.

Неделю тому назад было большое возбуждение вокруг колонки Бориса Джонсона (бывшего премьер-министра Великобритании) в Daily Mail, которую многие восприняли как «мирный план Трампа». Сейчас новый всплеск эмоций вокруг статьи Майка Помпео (бывший госсекретарь США во времена президентства Трампа) и Дэвида Урбана (управляющий директор лоббистской компании BGR Group) в Wall Streat Journal, даже имеющей название «Мирный план Трампа для Украины». Напомним, что ранее в американских СМИ были утечки о мирном плане Трампа от его советников по вопросам национальной безопасности, а также предложения от экспертов Heritage Foundation (мозговой центр, близкий к команде Трампа).

Все эти планы заметно отличаются между собой по содержанию, иногда даже противоречат друг другу по конкретным предложениям. Соответственно, возникают вопросы: что вообще происходит? Зачем Трампу так много разнообразных «мирных планов», которые еще и противоречат друг другу?

Наиболее простое и логическое объяснение этой ситуации состоит в том, что это не «мирные планы Трампа», а разные предложения Трампа насчет условий и способов завершения войны между Россией и Украиной от разных политиков и групп влияния. Так что не стоит торопиться с определением всех этих публикаций как «мирного плана Трампа». Со своим собственным мирным планом Трамп еще не определился и, скорее всего, будет определяться только после завершения президентских выборов в США. И именно информационная суета с этими мирными предложениями также косвенно подтверждает, что Трамп еще не определился, как следует завершить войну в Украине.

Разнообразие этих «мирных планов» и частота их обнародования свидетельствуют и об имеющемся спросе (со стороны Трампа), и о различных подходах к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной, и о высоком уровне конкуренции на эту тему в команде и окружении Трампа. Публичное обнародование этих предложений, вероятно, свидетельствует и о зондаже общественного мнения, и о попытке усилить позиции в продвижении своих миротворческих идей. Одновременно это говорит и о желании отдельных авторов стать непосредственным исполнителем своих предложений, если Трамп примет их план.

К примеру, тот же Майк Помпео явно претендует на возвращение в команду Трампа и на роль специалиста по украинской проблематике. Помпео побывал в Украине и в прошлом году, и в феврале 2024 года, по приглашению фонда Виктора Пинчука выступил с публичными лекциями, но провел и закрытые встречи с украинскими политиками и руководством нашего государства.

Авторы всех этих публикаций о «мирных планах» высказывают, безусловно, свои собственные предложения, но по их текстам заметно, что они пытаются подстроиться под взгляды и идеи Дональда Трампа. И именно на это следует обращать внимание – в каких предложениях есть настройки на политическую и мировоззренческую волну Трампа. К примеру, у Майка Помпео это предложение о создании программы ленд-лиза для Украины на $500 млрд. Не уверен, что Трамп согласится на такую крупную сумму, но сама идея ленд-лиза идет от Трампа. И нам следует это учитывать. Если Трамп станет президентом, форма военной помощи Украине почти наверняка изменится, и это будет ленд-лиз. А именно предоставление военной помощи Украине с высокой вероятностью будет привязано к нашей готовности к мирным переговорам с Россией.

Правда, и Борис Джонсон, и Майк Помпео пытаются убедить Трампа, что сначала нужно максимально усилить Украину и принудить Путина к переговорам военным путем, причем чтобы условия переговоров определял не кремлевский диктатор. Сработают ли эти доводы? Это станет ясно только после президентских выборов в США и только в случае победы Трампа.

А насчет самих «мирных планов» – тоже ждите. Продолжение следует. Не удивлюсь, если скоро мы увидим очередной «мирный план Трампа».

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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