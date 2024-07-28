Чего белорусам ждать от погоды на следующей неделе 28.07.2024, 17:23

Будет не так жарко.

Специалисты предупредили: с воскресенья по вторник в Беларуси будет ветрено. Наша страна готовится принять «бомбовый» циклон. Ожидаются грозы и дожди, но это не все сюрпризы, которые стоит ждать от погоды в ближайшие дни. О том, что покажет термометр с 29 июля по 4 августа в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По информации Дмитрия Рябова, на предстоящей неделе в стране похолодает. Температурный фон станет даже немного ниже климатической нормы. Погода будет неустойчивой. Вероятность кратковременных дождей есть каждый день. Не исключены грозы. Однако не стоит расстраиваться. С началом августа температура начнет постепенно повышаться.

В начале недели в разных регионах страны ожидаются дожди разной интенсивности и грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью +10…+16°C, днем в понедельник от +14°C по северу до +24°C по юго-востоку. Во вторник от +18°C в Гомеле до +25°C в Гродно.

В середине недели нас ждет переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы. Наиболее интенсивные — по северо-восточной половине. Ветер — северо-западный, умеренный. Температура ночью от +10…+16°C градусов. Днем в среду +18…24°C.

Предварительно во второй половине недели облачно с прояснениями. На значительной части территории небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью +11…+17°C, днем в четверг и пятницу до +25°C.

В выходные без локальных дождей и гроз тоже не обойдется. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Ночью +13…+17°C, в середине дня в субботу и воскресенье +24…+31°C.

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