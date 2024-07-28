Психологи объяснили, почему люди замечают «лица» у неодушевлённых предметов 28.07.2024, 17:33

Забавный трюк сознания.

Парейдолия, то есть нахождение в облике неодушевленных предметов сходств с человеческим лицом, — распространенное свойство психики. Подобные иллюзии могут возникать как у здоровых людей, так и у имеющих психические отклонения. Согласно одному из недавних исследований, с парейдолией чаще других сталкиваются женщины, у которых недавно родился ребенок, пишет Naked science.

Исследователи из Квинслендского и Квинслендского технологического университетов (оба — в Австралии) выяснили, что иллюзорные лица неодушевленных предметов распознаются по тем же принципам и с использованием тех же механизмов, что и реальные человеческие. Более того, эти образы существенно влияют на восприятие пола и эмоций. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Emotion.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 85 студентов старших курсов (в основном это были девушки). Их средний возраст составил 19 лет. Участникам исследования показали изображения с предметами, в облике которых другие люди ранее уже увидели мужские и женские лица, выражающие радость или гнев. Студентам нужно было описать эмоцию, классифицировать эмоции, которые они видят на картинках, и оценить по шкале Ликерта, насколько лица приятны и женственны.

Участники эксперимента быстрее и точнее узнавали выражение радости на лицах, которые воспринимали как женские, чем на «мужских». Сердитое же выражение с меньшим количеством ошибок выявляли на изображениях, которые напоминали лицо мужчины. Точно такую же связь между воспринимаемыми эмоциями и воспринимаемым полом показали предыдущие исследования, в которых рассматривалась реакция людей на реальные мужские и женские лица.

Кроме того, так называемое преимущество счастливого лица (более быстрое распознавание счастливых лиц по сравнению с выражающими другие эмоции) действовало только для тех изображений, которые респонденты классифицировали как женские лица. Это, по словам ученых, указывает на более сильную склонность считать лицо счастливым, если оно женское. Такая закономерность тоже согласуется с результатами исследований, в которых рассматривались реальные человеческие лица.

Авторы новой публикации предположили, что человеческий мозг применяет к иллюзорным лицам те же механизмы, обрабатывающие и оценивающие значимую информацию, что и к реальным. В частности, он ассоциирует положительные эмоции с положительно оцениваемыми социальными категориями.

По словам исследователей, полученные результаты помогут точнее «расшифровать» основные механизмы распознавания и оценки лиц. Эта информация играет важную роль в понимании, как мозг работает в нормальных условиях и как эти процессы могут нарушаться при нейродегенеративных и психических заболеваниях:

«Текущие результаты согласуются с гипотезой о том, что неодушевленные объекты с иллюзорными чертами лица, которые были ошибочно распознаны как лица, активируют те же механизмы, которые отвечают за распознавание выражения лица и определение пола по человеческому лицу. Необходимо будет охарактеризовать нашу поведенческую реакцию как на реальные, так и на иллюзорные лица, чтобы получить полное представление о механизмах, лежащих в основе социального интеллекта человека».

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