В одном из регионов Беларуси все больше покупают «чернила»5
- 28.07.2024, 17:53
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В остальных продажи падают.
По итогам первого полугодия 2024 года в Беларуси сократилась реализация плодовых вин. Однако в одном из регионов страны продажи данного алкогольного напитка показали прирост.
По информации Белстата, организации торговли Беларуси (без микроорганизаций) в январе – июне 2023 года реализовали 1815,2 тыс. декалитров (дал) плодовых вин, а за такой же период текущего года – 1718,5 тыс. дал, пишет Myfin.
Таким образом, продажи данного алкогольного напитка сократились на 5,3%.
При этом в одном из регионов страны зафиксирована положительная динамика продаж. Речь идет о Могилевской области, где реализация плодовых вин увеличилась на 1,7% (с 306,9 тыс. дал до 312,1 тыс. дал).
Больше всего продажи сократились в Минской (-9,5%) и Гродненской (-8,2%) областях.
В остальных регионах динамика реализации плодовых вин была такой:
Гомельская область – падение на 7,8%;
Минск – на 6,7%;
Брестская область – на 4,7%;
Витебская область – на 4,4%.