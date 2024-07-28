Newsweek: Дисбаланс экономики РФ уже не скрыть 1 28.07.2024, 18:04

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Разогналась инфляция.

В РФ растет инфляция и «перегревается» экономика из-за расходов на войну, которую диктатор Путин развязал против Украины. Об этом говорится в опубликованном 27 июля материале Newsweek.

Как сообщают журналисты, хотя Кремль регулярно публикует бравурные прогнозы о росте ВВП в 2024 году на 2,9%, на самом деле ситуация ухудшается из-за рекордных расходов на войну против Украины. Огромные потери армии и уклонение россиян от призыва привели к нехватке рабочей силы в основных отраслях экономики. Плюс в ближайшие годы эксперты ожидают появления новых макроэкономических проблем.

26 июля Центробанк РФ увеличил процентную ставку, по которой другие банки могут брать кредиты, с 16% до 18%, причем руководитель финансового регулятора Эльвира Набиуллина не исключает дальнейшего повышения. Она озвучила и показатели годовой инфляции в РФ — 8,6%.

«От планов начать снижение ставок во второй половине года россиянам пришлось отказаться, поскольку инфляция стала выходить из-под контроля. Вместо этого пришлось принять дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы охладить перегретую военную экономику. Военные расходы, составляющие около 7 процентов ВВП, привели к серьезным макроэкономическим дисбалансам, которые начинают давать о себе знать», — рассказал в комментарии Newsweek аналитик финансово-технической компании Conotoxia Бартош Савицкий.

Кроме того, по официальным данным, инфляция потребительских цен (ИПЦ) в РФ растет шестой месяц подряд (с начала года она выросла до показателя в 104,51%). По мнению Савицкого, план Центробанка снизить ее до 4 процентов до конца следующего года под угрозой из-за международных санкций, которые приведут к более высоким затратам на трансграничные платежи и росту цен на топливо.

«Частично это можно объяснить перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, вызванными ударами украинских беспилотников», — подытожил эксперт.

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