В Украине ликвидирован канал ввоза поддельных белорусских лекарств 4 28.07.2024, 18:35

1,272

Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу.

В Волынской области ликвидирован канал нелегального ввоза «фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства», сообщает офис генерального прокурора Украины.

Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу с целью последующего сбыта.

Руководил доставкой контрабандных лекарств житель Волынской области с сообщниками. Реализовывались «поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах», говорится в сообщении.

«В ходе проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в эквиваленте более 2 млн гривен (около 50 тыс. долларов. — ред.), черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств», — отмечает надзорный орган.

Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

«Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности», — подчеркивается в релизе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com