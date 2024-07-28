В Украине ликвидирован канал ввоза поддельных белорусских лекарств

В Украине ликвидирован канал ввоза поддельных белорусских лекарств4
- 28.07.2024, 18:35
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Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу.
В Волынской области ликвидирован канал нелегального ввоза «фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства», сообщает офис генерального прокурора Украины.
Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу с целью последующего сбыта.
Руководил доставкой контрабандных лекарств житель Волынской области с сообщниками. Реализовывались «поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах», говорится в сообщении.
«В ходе проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в эквиваленте более 2 млн гривен (около 50 тыс. долларов. — ред.), черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств», — отмечает надзорный орган.
Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
«Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности», — подчеркивается в релизе.