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В Украине ликвидирован канал ввоза поддельных белорусских лекарств

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  • 28.07.2024, 18:35
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В Украине ликвидирован канал ввоза поддельных белорусских лекарств

Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу.

В Волынской области ликвидирован канал нелегального ввоза «фальсифицированных медицинских препаратов российского и белорусского производства», сообщает офис генерального прокурора Украины.

Схема ввоза фальсификата была организована через Польшу с целью последующего сбыта.

Руководил доставкой контрабандных лекарств житель Волынской области с сообщниками. Реализовывались «поддельные лекарства через интернет-магазины, соцсети и каналы в мессенджерах», говорится в сообщении.

«В ходе проведенных санкционированных судом обысков по местам хранения медпрепаратов и проживания фигурантов правоохранители изъяли российские и белорусские медикаменты, денежные средства в разной валюте в эквиваленте более 2 млн гривен (около 50 тыс. долларов. — ред.), черновые записи, товарно-транспортные накладные о почтовых отправлениях лекарственных средств», — отмечает надзорный орган.

Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

«Устанавливаются все причастные к незаконной деятельности», — подчеркивается в релизе.

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