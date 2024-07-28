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В США заметно вырос рейтинг одобрения Камалы Харрис

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  • 28.07.2024, 19:01
  • 1,872
В США заметно вырос рейтинг одобрения Камалы Харрис

А Трампа упал.

После решения Джо Байдена не переизбираться на пост президента рейтинг одобрения его вице-президента Камалы Харрис заметно вырос.

Об этом свидетельствует свежий опрос Ipsos по заказу ABC News.

Рейтинг одобрения вице-президента Харрис в США вырос до 43%, тогда как неодобрительно ее оценивают 42%. На прошлой неделе, до того, как Байден объявил о снятии с выборов, эти показатели составляли 35% и 46% соответственно.

Наиболее заметен рост благосклонности к вице-президенту США среди независимых избирателей (то есть тех, которые не поддерживают Республиканскую или Демократическую партию) – с 28% до 44%, тогда как неодобрение упало с 47% до 40%.

В целом 52% американских избирателей поддерживают выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

В том же опросе ABC News/Ipsos рейтинг одобрения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за неделю упал с 40% до 36%.

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