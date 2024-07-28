Олимпийский привет 1 Алексей Копытько

28.07.2024, 19:24

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Пока конспирологический олимпийский счет — не в пользу РФ.

Есть гораздо более важные для обороноспособности РФ новости, чем удары по их нефтебазам.

1.В парке «Патриот» (построенная Шойгу дорогостоящая пропагандистская витрина росармии с «храмом Саурона» и фуражкой Гитлера) молния поразила трех человек (часть СМИ пишут о 4-х пострадавших). Двое в тяжелом состоянии.

Это явное доказательство, что российская власть разгневала богов Олимпа, а статуса гундяевцев для защиты уже не хватает. Данный факт заслуживает того, чтобы его знали все россияне.

«Священная война», которую освятил своим решением Гундяев и его подельники – это неправое, небогоугодное дело. Будут последствия.

2.Широко разошлась новость о разгроме туарегами колонны вагнеровцев в Мали. Депутат Госдумы Чепа уже обвинил в организации нападения Францию.

Любой практикующий конспиролог вам напишет, что это «олимпийский привет» от Макрона деятелям, которые хотели испортить ему праздник. И наверняка еще попытаются. Вот Париж и показывает «желтую карточку».

Итого: пока конспирологический олимпийский счет – 2:1 не в пользу РФ.

Привет участникам соревнований!

Быстрее! Выше! Сильнее!

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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