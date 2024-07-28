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Минздрав рассказал о пострадавших в жестком ДТП под Вилейкой

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  • 28.07.2024, 19:38
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Минздрав рассказал о пострадавших в жестком ДТП под Вилейкой

В аварию попала легковушка и автобус с детьми.

В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии женщины-водителя и ее дочки, которые попали в жесткое ДТП с автобусом в Вилейском районе.

Жесткое ДТП автобуса с 11 детьми и легковушкой произошло под Вилейкой. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель автобуса пошел на обгон молоковоза, но неудачно.

Известно, что в ДТП пострадала водитель легковушки - 27-летняя женщина. В МЧС ранее сообщали, что пострадавшую пришлось деблокировать из салона авто. А в Минздраве уточнили, что женщина за рулем легковушки беременна. Ее госпитализировали с предварительно диагностированными черепно-мозговой травмами, ушибом грудной клетки, закрытой травмой живота, переломом головки левой локтевой кости и рваной раны голени.

- Пострадавшую в аварии под Вилейкой беременную женщину доставили в Минскую городскую больницу №5, - указали в пресс-службе.

Кроме того, в аварии пострадала девочка 2020 года рождения, дочь женщины-водителя из легковушки. Ее после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

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