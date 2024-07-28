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МИД Польши предложил Венгрии выйти из НАТО и ЕС

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  • 28.07.2024, 19:41
  • 5,742
МИД Польши предложил Венгрии выйти из НАТО и ЕС

Варшава раскритиковала Орбана.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, комментируя последние сканальные заявления премьера Венгрии Виктора Орбана, спросил, почему Венгрия до сих пор остается членом ЕС и НАТО, если эти организации так ей не нравятся.

«Я действительно не понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые, очевидно, плохо к ним относятся. Почему  (Орбан — ред.) не создает Союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа», — передает слова Бартошевского PAP.

Замглавы МИД Польши также отметил, что Польша не ведет дел с Россией, «в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на маргинесе международного общества — как в Европейском Союзе, так и в НАТО».

Кроме того, он напомнил, что сейчас Орбан блокирует 2 миллиарда злотых, которые Польше задолжали ЕС в качестве возмещения за переданную Польшей Украине военную технику.

«Они там ждут компенсации нашей военной помощи Украине. А он блокирует и заявляет, что будет блокировать и в дальнейшем. Раньше говорили «Поляк, венгр, два брата», а тут такая большая ссора в семье», - заявил Бартошевский.

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