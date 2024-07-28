Даже КНДР есть 4 Telegram-канал «СерпомПо»

28.07.2024, 20:00

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Выгнанную по вине Путина Россию никто не поддержал.

Российское начальство стремится замолчать одно важное обстоятельство, касающееся Олимпиады в Париже.

Выгнанную оттуда по вине Путина и его охвостья Россию, не поддержал никто. Нет ни одной страны из выдуманных ДБ-«дипломатией» в пропагандистских целях «дружественных», кто в знак солидарности с Россией, отказался бы отправить свою сборную в Париж (как это было в 1984 году, когда все страны соцлагеря, кроме Китая, Румынии и Югославии, вслед за СССР бойкотировали летнюю Олимпиаду в Лос-Анжелесе).

Самый яркий факт – даже команда КНДР на Олимпиаде представлена.

Разумеется, Китай и Индия тоже отправили в Париж огромные сборные. И спортсмены якобы «союзнического» и «дружественного» Вьетнама, куда не так давно мотылялся Путин, в Париже выступают. Как и кубинские атлеты.

Самое смешное, в Париже есть сборные даже тех африканских стран, которые считаются «пророссийскими» (ЦАР и Мали).

Нет там только сборной РФ. В Париж приехал лишь 15 спортсменов с российскими паспортами, которые выступают под флагом МОК. А всего на Олимпиаде выступят десятки (по разным подсчетам, от 60 до 77) спортсменов, родившихся в России или ранее имевших ее спортивное гражданство. Треть и них (26 чел.) сменили спортивное гражданство после 24 февраля 2022 года.

До чего же надо было дойти, чтобы Россию обошёл даже мировой изгой Ким и иранские аятоллы, которые тоже отправили свою сборную во Францию?

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