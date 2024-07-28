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В Беларуси запрещают посещать леса

  • 28.07.2024, 20:37
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В Беларуси запрещают посещать леса

Названы три района, где вход в них полностью закрыт.

Леса в двух районах Гомельской и в одном районе Минской области попали под запрет для посещения.

Согласно карте Минлесхоза, в настоящее время полностью запрещено посещать леса в трех районах страны: Лельчицком, Житковичском и Слуцком.

Кроме того, большая часть лесов в Гомельской, Минской, Витебской и Могилевской областях получили статус «посещение ограничено».

Наиболее благоприятная обстановка в Брестской области, где ограничено посещение только в Лунинецком районе, и в Гродненской области – здесь все районы в «зеленом цвете».

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